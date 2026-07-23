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Delhi News: अदालत को बम से उड़ाने की धमकी देने वाला गिरफ्तार

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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Delhi News: जयपुर, एजेंसी। अजमेर जिला एवं सत्र न्यायालय परिसर को बम से उड़ाने की धमकी देकर दहशत फैलाने के आरोप में एक व्यक्ति को पुलिस ने गुजरात से गिरफ्तार किया है।

Delhi News: अदालत को बम से उड़ाने की धमकी देने वाला गिरफ्तार

Delhi News: जयपुर, एजेंसी। अजमेर जिला एवं सत्र न्यायालय परिसर को बम से उड़ाने की धमकी देकर दहशत फैलाने के आरोप में एक व्यक्ति को पुलिस ने गुजरात से गिरफ्तार किया है। आरोपी की पहचान 40 वर्षीय फलदू हार्दिक के रूप में की गई है। वह गिर सोमनाथ जिला के प्रभास पाटन का रहने वाला है। पुलिस के अनुसार, आरोपी ने फर्जी ई-मेल आईडी के माध्यम से न्यायालय के ई-मेल पर बम धमाके की धमकी देने वाला संदेश भेजा था। फिलहाल, आरोपी पुलिस हिरासत में है और उससे पूछताछ की जा रही है। अजमेर के पुलिस अधीक्षक हर्षवर्धन अगरवाला ने बताया कि 17 जुलाई को धमकी भरा ई-मेल भेजा गया था।

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