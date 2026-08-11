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Delhi News: पश्चिम बंगाल:::::कोलकाता में हुआ ममता का विरोध

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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Delhi News: कोलकाता, एजेंसी। पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को मंगलवार को कोलकाता में विरोध

Delhi News: पश्चिम बंगाल:::::कोलकाता में हुआ ममता का विरोध

Delhi News: कोलकाता, एजेंसी। पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को मंगलवार को कोलकाता में विरोध का सामना करना पड़ा। इससे कुछ दिन पहले हलिशहर में भी उन्हें इसी तरह के विरोध का सामना करना पड़ा था। ममता बनर्जी उत्तरी कोलकाता के श्यामबाजार फाइव-प्वाइंट क्रॉसिंग पर स्वतंत्रता सेनानी खुदीराम बोस की तस्वीर लेकर पहुंचीं और महान स्वतंत्रता सेनानी सुभाष चंद्र बोस के खिलाफ कथित अपमानजनक टिप्पणियों के विरोध में टीएमसी द्वारा आयोजित कार्यक्रम में नेताजी की प्रतिमा के चरणों में श्रद्धांजलि अर्पित की। यह विवाद भाजपा के राज्यसभा सांसद नागेंद्र रॉय की टिप्पणियों से शुरू हुआ था। उन्होंने नेताजी को युद्ध अपराधी बताया, उनके नेतृत्व पर सवाल उठाए और भारत की स्वतंत्रता की लड़ाई में आजाद हिंद फौज की भूमिका पर संदेह जताया।

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पश्चिम बंगाल भाजपा नेताओं ने इन बयानों से खुद को अलग कर लिया है और स्पष्ट किया है कि रॉय की टिप्पणियां पूरी तरह से व्यक्तिगत थीं और पार्टी उनका समर्थन या उन पर विश्वास नहीं करती है। मंगलवार को जब टीएमसी का कार्यक्रम चल रहा था, तो कार्यक्रम स्थल के पास लोगों का एक समूह जमा हो गया और बनर्जी को निशाना बनाते हुए आपत्तिजनक नारे लगाए।

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