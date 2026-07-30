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Delhi News: चुनाव आयोग ‘टीएमसी विवाद’ की जांच जल्द पूरी करे : ममता

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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Delhi News: ममता बनर्जी ने तृणमूल कांग्रेस के नाम और चुनाव चिह्न से जुड़े विवाद की जांच जल्दी पूरी करने की मांग की। उन्होंने चुनाव आयोग को पत्र लिखकर कहा कि विरोधी गुट को जवाब देने के लिए और समय नहीं दिया जाना चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि विरोधी गुट झूठे सबूत प्रस्तुत कर सकता है।

Delhi News: चुनाव आयोग ‘टीएमसी विवाद’ की जांच जल्द पूरी करे : ममता

Delhi News: कोलकाता, एजेंसी। पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) की संस्थापक ममता बनर्जी ने पार्टी पर हक के विवाद से जुड़ी जांच जल्द पूरी करने की मांग उठाई है। चुनाव आयोग को लिखे एक पत्र में उन्होंने विरोधी पक्ष (ऋतब्रत बनर्जी गुट) को अपना जवाब पेश करने के लिए और समय नहीं दिए जाने की मांग भी की है। ममता ने बुधवार को चुनाव आयोग के सचिव अश्विनी कुमार मोहल को यह पत्र भेजा। पत्र में उन्होंने कहा कि पार्टी के नाम, चुनाव चिह्न और संगठन पर अधिकार से जुड़े विवाद की जांच जल्द पूरी होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि विरोधी गुट के नेता ऋतब्रत बनर्जी बार-बार समय बढ़ाए जाने के बावजूद अपना जवाब पेश नहीं कर सके हैं। 25 जुलाई को समयसीमा खत्म होने के बाद भी जवाब नहीं आने पर ममता ने कहा कि विरोधी खेमे के पास उनके दिए तर्कों का कोई उत्तर नहीं है। उन्होंने आयोग से अनुरोध किया कि विरोधी गुट को अब जवाब देने के लिए और समय नहीं दिया जाए। आशंका जताई कि समय दिए जाने पर विरोधी गुट कथित तौर पर झूठे सबूत गढ़ सकता है。

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आयोग के फैसले से तय होगा भविष्य

बता दें कि 1998 में गठन के बाद तृणमूल कांग्रेस 28 साल बाद पहली बार अंदरूनी गुटबाजी से जूझने के बाद दोफाड़ हो चुकी है। अब आयोग का अंतिम निर्णय तय करेगा कि 15 साल तक सत्ता में रही पार्टी का नाम, आधिकारिक चुनाव चिह्न, संगठनात्मक अधिकार और वित्तीय शक्तियां किस गुट के पास रहेंगी। आयोग का निर्णय राज्य के राजनीतिक परिदृश्य के लिए बेहद अहम माना जा रहा है।

सामान्य प्रश्न

ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग को क्या पत्र लिखा?
ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग को पत्र लिखकर पार्टी पर हक के विवाद से जुड़ी जांच जल्दी पूरी करने की मांग उठाई है।
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