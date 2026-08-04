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ठाणे मेट्रो को लेकर शंकाएं दूर करने के निर्देश

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने महाराष्ट्र मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे प्रस्तावित ठाणे रिंग मेट्रो परियोजना

ठाणे मेट्रो को लेकर शंकाएं दूर करने के निर्देश

ठाणे, एजेंसी। महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने महाराष्ट्र मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे प्रस्तावित ठाणे रिंग मेट्रो परियोजना को लेकर लोगों की शंकाओं को दूर करने के लिए नागरिकों के साथ संवाद करें। मुंबई के सह्याद्री अतिथि गृह में शिंदे की अध्यक्षता में सोमवार को आयोजित समीक्षा बैठक में महाराष्ट्र मेट्रो के प्रबंध निदेशक श्रवण हार्डीकर ने परियोजना की विस्तृत कार्ययोजना प्रस्तुत की। भाजपा एमएलसी माधवी नाइक ने कहा कि ठाणे की बढ़ती आबादी की जरूरतों को देखते हुए रिंग मेट्रो परियोजना महत्वपूर्ण है, लेकिन सरकारी एजेंसियों की ओर से पर्याप्त संवाद नहीं होने के कारण लोगों में भ्रम की स्थिति बनी हुई है।

बता दें कि, ठाणे शहर की 12,200 करोड़ रुपये की 29 किलोमीटर लंबी एकीकृत रिंग मेट्रो परियोजना का नागरिकों और शहरी परिवहन विशेषज्ञों ने विरोध किया है। उनका कहना है कि प्रस्तावित मार्ग में कई स्थानों पर दोहराव है और यह घनी आबादी वाले रिहायशी इलाकों को पर्याप्त रूप से नहीं जोड़ता।

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