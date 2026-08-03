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Delhi News: मुंबई में 16 नहीं, छह मंजिला बनेगा परिवहन भवन

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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Delhi News: महाराष्ट्र सरकार ने मुंबई के वर्ली में परिवहन भवन परियोजना का आकार घटाया है। 16 मंजिला इमारत की योजना अब बदलकर ग्राउंड फ्लोर, दो पोडियम और चार मंजिल में हो गई है। यह बिल्डिंग नेवल बेस आईएनएस त्राता के पास बनेगी, जिससे प्रशासनिक कार्यों में सुधार होगा और नागरिकों को बेहतर सेवाएं मिलेंगी।

Delhi News: मुंबई में 16 नहीं, छह मंजिला बनेगा परिवहन भवन

Delhi News: महाराष्ट्र सरकार ने मुंबई के वर्ली इलाके में प्रस्तावित परिवहन भवन प्रोजेक्ट का आकार घटा दिया। पहले इसे 16 मंजिला इमारत बनाने की योजना थी, लेकिन नेवी की ओर से ऊंचाई संबंधी सुरक्षा पाबंदियां उठाए जाने के बाद अब इसे ग्राउंड फ्लोर, दो पोडियम और चार ऊपरी मंजिलों वाली इमारत के तौर पर बनाया जाएगा। यह प्रस्तावित इमारत नेवल बेस आईएनएस त्राता के पास होगी। प्रस्तावित भवन में ट्रांसपोर्ट कमिश्नरेट के कई कार्यालय एक ही छत के नीचे होंगे। इससे प्रशासनिक कामकाज बेहतर हो सकेगा और जनता को आधुनिक व आसानी से उपलब्ध होने वाली सेवाएं मिल सकेंगी।

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