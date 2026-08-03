Delhi News: मुंबई में 16 नहीं, छह मंजिला बनेगा परिवहन भवन
Delhi News: महाराष्ट्र सरकार ने मुंबई के वर्ली में परिवहन भवन परियोजना का आकार घटाया है। 16 मंजिला इमारत की योजना अब बदलकर ग्राउंड फ्लोर, दो पोडियम और चार मंजिल में हो गई है। यह बिल्डिंग नेवल बेस आईएनएस त्राता के पास बनेगी, जिससे प्रशासनिक कार्यों में सुधार होगा और नागरिकों को बेहतर सेवाएं मिलेंगी।
Delhi News: महाराष्ट्र सरकार ने मुंबई के वर्ली इलाके में प्रस्तावित परिवहन भवन प्रोजेक्ट का आकार घटा दिया। पहले इसे 16 मंजिला इमारत बनाने की योजना थी, लेकिन नेवी की ओर से ऊंचाई संबंधी सुरक्षा पाबंदियां उठाए जाने के बाद अब इसे ग्राउंड फ्लोर, दो पोडियम और चार ऊपरी मंजिलों वाली इमारत के तौर पर बनाया जाएगा। यह प्रस्तावित इमारत नेवल बेस आईएनएस त्राता के पास होगी। प्रस्तावित भवन में ट्रांसपोर्ट कमिश्नरेट के कई कार्यालय एक ही छत के नीचे होंगे। इससे प्रशासनिक कामकाज बेहतर हो सकेगा और जनता को आधुनिक व आसानी से उपलब्ध होने वाली सेवाएं मिल सकेंगी।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।