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Delhi News: महाराष्ट्र पेपर लीक मामले में कोचिंग सेंटर का मालिक गिरफ्तार

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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Delhi News: पुलिस ने महाराष्ट्र के सोलापुर जिले में एक प्री-रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग सेंटर (भर्ती-पूर्व प्रशिक्षण केंद्र) के मालिक को टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट (टीईटी) प

Delhi News: महाराष्ट्र पेपर लीक मामले में कोचिंग सेंटर का मालिक गिरफ्तार

Delhi News: पुलिस ने महाराष्ट्र के सोलापुर जिले में एक प्री-रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग सेंटर (भर्ती-पूर्व प्रशिक्षण केंद्र) के मालिक को टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट (टीईटी) पेपर लीक मामले में गिरफ्तार किया। इसके साथ ही इस घोटाले में अब तक गिरफ्तार लोगों की संख्या 16 हो गई। ठाणे जिले की भिवंडी पुलिस द्वारा गिरफ्तार आरोपी की पहचान पश्चिमी महाराष्ट्र के सोलापुर निवासी प्रकाश पवार के तौर पर हुई और उसके पास से टीईटी परीक्षाओं से जुड़े आधा दर्जन पेपर सेट बरामद किए गए। पुलिस के अनुसार, पवार लगभग एक दशक से ध्रुव प्रतिष्ठान नाम का प्री-रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग सेंटर चला रहा था, जहां वह सरकारी नौकरियों और टीचिंग रोल के इच्छुक उम्मीदवारों को कोचिंग देता था।

तलाशी अभियान में उसके पास से परीक्षा से संबंधित 26 पेपर सेट मिले। हालांकि इनमें से ज्यादातर दस्तावेज भर्ती मॉक टेस्ट से संबंधित हैं, लेकिन कम से कम छह पेपर सेट सीधे टीईटी परीक्षाओं से जुड़े हैं।

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