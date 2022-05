दिल्ली में भी लाउडस्पीकर हटाने की मांग, BJP नेता ने CM केजरीवाल को लिखा पत्र

Loudspeaker Issue: सुप्रीम कोर्ट ने साल 2015 में लाउडस्पीकर के इस्तेाल को लेकर नियम जारी किए थे। इनमें रात 10 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक लाउडस्पीकर के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा दिया गया था।

Tue, 03 May 2022 05:50 AM

Nisarg Dixit लाइव हिंदुस्तान,नई दिल्ली Tue, 03 May 2022 05:50 AM

इस खबर को सुनें