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Delhi News: शेयर बाजार में चार दिन से जारी तेजी थमी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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Delhi News: मुंबई के शेयर बाजारों में तेजी का silsila मंगलवार को रुक गया। बीएसई सेंसेक्स 210 अंक और एनएसई निफ्टी 159 अंक टूट गए। नई नीलामी प्रक्रिया के तहत पात्र शेयरों के समापन मूल्य तय करने के लिए नई व्यवस्था लागू की गई है, जिससे कीमतों की खोज प्रक्रिया अधिक पारदर्शी हुई।

Delhi News: शेयर बाजार में चार दिन से जारी तेजी थमी

Delhi News: मुंबई, एजेंसी। स्थानीय शेयर बाजारों में पिछले चार कारोबारी सत्रों से जारी तेजी पर मंगलवार को विराम लगा और दोनों मानक सूचकांक नुकसान में रहे।

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बाजार में गिरावट

वायदा एवं विकल्प अनुबंध में शेयर के लिए नई नीलामी प्रक्रिया पेश होने के बाद बीएसई सेंसेक्स 210 अंक टूटा जबकि एनएसई निफ्टी में 159 अंक की गिरावट आई। नकद इक्विटी खंड में समापन नीलामी सत्र सोमवार से शुरू हो गया। इसके तहत पात्र शेयरों के समापन मूल्य तय करने के लिए नई नीलामी आधारित व्यवस्था लागू की गई है। इसका उद्देश्य कीमतों की खोज प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी और मजबूत बनाना है। नई नीलामी व्यवस्था लागू होने के बाद मंगलवार को शुरुआती कारोबार में बाजार के प्रमुख सूचकांक मिले-जुले रुख के साथ कारोबार करते नजर आए。

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सेंसेक्स का प्रदर्शन

शुरुआती बढ़त गंवाने के बाद सेंसेक्स 210.08 अंक टूटकर 78,428.95 अंक पर बंद हुआ। कारोबार के दौरान सेंसेक्स ऊंचे में 79,143.15 अंक तक गया जबकि नीचे में 78,211.87 अंक तक आया। कारोबार के दौरान इसमें 931.28 अंक का उतार-चढ़ाव आया। वहीं, निफ्टी पूरे कारोबार में नुकसान में रहा और अंत में 159.40 अंक की गिरावट के साथ 24,614.90 अंक पर बंद हुआ। कारोबार के दौरान एक समय यह 346.35 अंक यानी टूटकर 24,427.95 अंक के निचले स्तर तक आ गया था।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

बीएसई सेंसेक्स में कितने अंक की गिरावट आई?
बीएसई सेंसेक्स 210 अंक टूटा।
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