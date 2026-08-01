Delhi News: जम्मू के स्कूलों में लगेंगे रेनवाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम
Delhi News: जम्मू नगर निगम ने जल संरक्षण अभियान के तहत स्कूलों में 1,000 से अधिक रूफटॉप रेनवाटर हार्वेस्टिंग ढांचे बनाने का निर्णय लिया है। निगम आयुक्त देवांश यादव के अनुसार, नई इमारतों के लिए रेनवाटर हार्वेस्टिंग अनिवार्य होगी, और सरकारी इमारतों में भी ऐसा किया जाएगा। जम्मू में जागरूकता अभियान भी चलाया जाएगा।
Delhi News: जम्मू, एजेंसी। जम्मू नगर निगम जल संरक्षण अभियान के तहत स्कूलों में 1,000 से अधिक रूफटॉप रेनवाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर बनाएगा। निगम आयुक्त देवांश यादव ने बताया कि निकाय ने नई इमारतों के लिए मंजूरी देते समय रेनवाटर हार्वेस्टिंग को अनिवार्य करने का निर्णय लिया है। सरकारी इमारतों में भी ऐसे स्ट्रक्चर लगाए जाएंगे। इसके अलावा एक माह तक विशेष अभियान के तहत जागरूकता कार्यक्रम से पूरे जम्मू में जल संरक्षण के तरीकों को बढ़ावा दिया जाएगा।
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