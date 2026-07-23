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Delhi News: छात्रों को पिटते देखना दुखद : अनीता दीपके

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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Delhi News: छत्रपति संभाजीनगर, एजेंसी। सीजेपी संस्थापक अभिजीत दीपके की मां अनीता दीपके ने नई दिल्ली में प्रदर्शनकारी छात्रों पर लाठीचार्ज पर चिंता जताई है। उन्हों

Delhi News: छात्रों को पिटते देखना दुखद : अनीता दीपके

Delhi News: छत्रपति संभाजीनगर, एजेंसी। सीजेपी संस्थापक अभिजीत दीपके की मां अनीता दीपके ने नई दिल्ली में प्रदर्शनकारी छात्रों पर लाठीचार्ज पर चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि छात्रों को पिटते हुए देखना बहुत दुखद है। अनीता दीपके ने मीडिया से बातचीत में कहा कि सुरक्षाबल जवानों ने छात्रों पर जरूरत से ज्यादा बलप्रयोग किया। उन्होंने कहा कि जिस तरह से छात्रों को पीटा गया है, उससे यह डर सताने लगा है कि आगे क्या होगा। दीपके का कहना है कि प्रमुख विपक्षी दलों के छात्रों के समर्थन में आगे आने के बाद प्रदर्शनकारियों को कुछ हिम्मत मिली है। उन्होंने सरकार पर छात्रों की मांगों को टालने का आरोप भी लगाया।

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