Delhi News: गिरफ्तारी के बाद लगाया फर्जी प्लास्टर, जांच शुरू
Delhi News: इंदौर में पुलिस ने दो युवकों की गिरफ्तारी पर जांच शुरू की है, जो विवादास्पद वीडियो में फर्जी प्लास्टर निकालते दिख रहे हैं। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस पर सवाल उठ रहे हैं कि कैसे ये युवकों ने प्लास्टर अपने हाथों से हटाया और एक पुलिसकर्मी ने उनकी मदद की। पुलिस इसे गंभीरता से ले रही है।
Delhi News: इंदौर, एजेंसी। मारपीट, तोड़फोड़ के आरोपों में गिरफ्तार दो युवकों को फर्जी प्लास्टर लगाने और बाद में खुद यह प्लास्टर हटाने के वीडियो के सामने आने के बाद पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। पुलिस के एक अधिकारी ने गुरुवार को यह जानकारी दी। सोशल मीडिया पर घटना का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। इनमें से एक वीडियो में दोनों आरोपी पुलिस की मौजूदगी में लड़खड़ाकर चलते हैं और उनके एक-एक हाथ में प्लास्टर बंधा है। दूसरे वीडियो में दोनों आरोपी जिला जेल में दाखिल होने से पहले इसके प्रवेश द्वार के बाहर प्लास्टर खुद निकालकर झाड़ियों में फेंकते हैं।
वीडियो में उनके साथ मौजूद पुलिसकर्मी भी प्लास्टर हटाने में मदद करता है। इस वीडियो बनाने वाला अज्ञात व्यक्ति यह आरोप लगाता भी सुनाई देता है कि इस पुलिसकर्मी ने आरोपियों से बीस हजार रुपये की रिश्वत ली है। अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त ओमप्रकाश ने बताया कि दोनों से जुड़े वीडियो का संज्ञान लिया गया है। जांच की जा रही है। जो तथ्य और साक्ष्य सामने आएंगे, उनके आधार पर कार्रवाई की जाएगी।
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