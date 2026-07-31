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Delhi News: टीएमसी सरकार में 15000 करोड़ का राजस्व नुकसान : शुभेंदु

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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Delhi News: पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने बीरभूम जिले में अवैध खनन मामले के लिए पिछली तृणमूल कांग्रेस सरकार पर आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि अवैध खनन से 15000 करोड़ का राजस्व नुकसान हुआ। उन्होंने पुलिस की कार्रवाई की सराहना की और बताया कि कई संपत्तियाँ जब्त की गई हैं।

Delhi News: टीएमसी सरकार में 15000 करोड़ का राजस्व नुकसान : शुभेंदु

Delhi News: कोलकाता, एजेंसी। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने बीरभूम जिले में अवैध खनन मामले के लिए पिछली तृणमूल कांग्रेस सरकार पर हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि अवैध खनन के कारण राज्य को 15000 करोड़ के राजस्व नुकसान के लिए पूर्ववर्ती सरकार जिम्मेदार है। शुभेंदु शुक्रवार को पत्रकार वार्ता को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि फरार पत्थर कारोबारी मोहम्मद नजीबुद्दीन उर्फ टुल्लू मंडल का अवैध खनन गिरोह राजनीतिक संरक्षण के बिना संभव नहीं था। उन्होंने बताया कि पुलिस ने मंडल के घर से 28.5 करोड़ रुपये नकद, 15 किलो सोना (मूल्य करीब 50 करोड़), अन्य आभूषण बरामद किए हैं, जबकि 93 करोड़ रुपये के बैंक खाते फ्रीज किए हैं। इसके अलावा 242 वाहन, 300 बीघा जमीन और 21 संपत्तियों समेत लगभग 150 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त की जा चुकी है। अधिकारी ने कहा कि इन संपत्तियों की नीलामी होगी। उन्होंने इस खुलासे के लिए बीरभूम पुलिस और डीजीपी की सराहना की।

भाजपा सरकार आने के बाद राजस्व बढ़ा

अधिकारी ने कहा कि पहले पत्थर उद्योग से सालाना कमाई 60-80 करोड़ थी, वहीं भाजपा के सत्ता में आने के बाद मई-जून के दो महीनों में ही 83 करोड़ रुपये का राजस्व मिला है। वहीं, बर्दवान से जैश-ए-मोहम्मद के संदिग्ध की गिरफ्तारी से जुड़े सवाल पर उन्होंने टिप्पणी से इनकार कर दिया। उन्होंने इसे राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा अतिसंवेदनशील मामला बताया।

अवधारणाएँ

शुभेंदु अधिकारी ने अवैध खनन मामले में किस पर आरोप लगाया?
शुभेंदु अधिकारी ने पिछली तृणमूल कांग्रेस सरकार पर अवैध खनन मामले में आरोप लगाया।
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