कोरोना और लॉकडाउन के बीच कैसे हो ईद की नमाज? शाही इमाम ने लोगों से की ये अपील

कोरोना की दूसरी लहर ने देश का हाल बेहाल किया हुआ है। इस सब के बीच पड़ने वाले त्यौहारों में भीड़ का जुटान मुसीबत को और भी गंभीर कर सकता है। ऐसे में दिल्ली के फतेहपुरी मस्जिद के शाही इमाम डॉ. मुफ्ती मोहम्मद मुकर्रम अहमद ने मुस्लिम समुदाय से कोरोना वायरस महामारी की वजह से आगामी ईद -उल-फित्र की नमाज़ घर में ही अदा करने की अपील की है।

बता दें कि 13 और 14 मई को ईद का त्यौहार मनाया जाना है। वहीं दिल्ली में लॉकडाउन भी 17 मई तक के लिए बढ़ा दिया गया है। शाही इमाम ने कहा है कि सभी लोग इस बार ईद की नमाज घर पर ही पढ़ें और त्यौहार भी घरों में रहकर ही त्यौहार मनाएं।

Shahi Imam of Delhi's Fatehpuri mosque, Dr. Mufti Mohd Mukarram Ahmed urges Muslims to offer Eid prayers at home.



Eid ul-Fitr to be celebrated on May 13-14, says Shahi Imam pic.twitter.com/FOtKEDh0sk