शिक्षक भर्ती: मामले को लंबे समय तक लटकाया नहीं जा सकता- सुप्रीम कोर्ट
नई दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उत्तर प्रदेश की 69000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण से जुड़े मामले को और नहीं टाला जा सकता। जस्टिस एवीएन भट्टी ने इस मामले की जल्द सुनवाई का निर्देश दिया और कहा कि अभ्यर्थियों का भविष्य अनिश्चितता में नहीं रहना चाहिए।
नई दिल्ली। विशेष संवाददाता सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कहा कि उत्तर प्रदेश में 69000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण को लागू करने में हुई कथित अनियमितता से जुड़े मामले को और टाला नहीं जा सकता। शीर्ष अदालत ने साफ शब्दों में कहा कि अभ्यर्थियों के भविष्य पर फैसले जल्द होना चाहिए, इसे लंबे समय तक नहीं लटकाया जा सकता।जस्टिस एवीएन भट्टी और एनवी अंजरिया की पीठ ने साफ तौर पर कहा कि ‘अब हम इस मामले को 8, 9 और 10 सितंबर को विस्तार से सुनवाई के बाद पूरी तरह से निस्तारण करना चाहते हैं। पीठ ने पक्षकारों से समय से यह बताने के लिए कहेा कि निर्धारित दिनों में हम किसी अन्य मामले को नहीं सुनेंगे, ऐसी स्थिति में आप हमें समय से यानी तीन दिन पहले अवगत करा दें कि आपके कौन-कौन अधिवक्ता बहस करना चाहेंगे।
पीठ ने कहा कि हम इन तीन दिनों में किसी भी पक्षकार की तरफ से कोई भी बहाना नहीं सुनेंगे क्योंकि यह मामला 2020 से लंबित है। शीर्ष अदालत ने कहा कि ‘अभ्यर्थी लंबे समय से दुविधा में है। उनके भविष्य को लंबे समय तक अधर में नहीं रखा जा सकता।’ इसके साथ ही, सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में नियुक्त नोडल अधिवक्ता को बदल दिया है। पीठ ने मामले में पहले से नियुक्त नोडल अधिवक्ता मनदीप कालरा को हटाकर उनकी जगह राज्य सरकार का पक्ष रख रहे एओआर अंकित गोयल को नोडल अधिवक्ता नियुक्त कर दिया। इसके साथ ही, शीर्ष अदालत ने कहा कि हम इस मामले विभिन्न कैटेगरी में बाटकर सुनना चाहते हैं ।
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