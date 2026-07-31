Delhi News: बालाजी के खिलाफ सुनवाई 11 अगस्त तक टली
Delhi News: तमिलनाडु में मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन की तत्कालीन सरकार ने गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट को बताया कि उसने नौकरी के बदले पैसे के घोटाले से जुड़े मामलों मे
Delhi News: तमिलनाडु में मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन की तत्कालीन सरकार ने गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट को बताया कि उसने नौकरी के बदले पैसे के घोटाले से जुड़े मामलों में पूर्व डीएमके मंत्री वी. सेंथिल बालाजी के खिलाफ ट्रायल चलाने के लिए एक विशेष सरकारी वकील (एसपीपी) नियुक्त किया है। तमिलनाडु की ओर से अतिरिक्त एडवोकेट जनरल हरिप्रिया पद्मनाभन ने मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची और न्यायमूर्ति वी. मोहना की पीठ को बताया कि सरकार ने पूर्व मंत्री के खिलाफ ट्रायल चलाने के लिए एक एसपीपी नियुक्त किया है। अगर जरूरत पड़ी, तो सरकार मामले के तेजी से निपटारे के लिए एक अतिरिक्त सरकारी वकील (एपीपी) भी नियुक्त करने को तैयार है।
पीठ ने ने कहा कि वह 11 अगस्त को मामले की विस्तार से सुनवाई करेगी और सुनवाई टाल दी।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।