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Delhi News: बालाजी के खिलाफ सुनवाई 11 अगस्त तक टली

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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Delhi News: तमिलनाडु में मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन की तत्कालीन सरकार ने गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट को बताया कि उसने नौकरी के बदले पैसे के घोटाले से जुड़े मामलों मे

Delhi News: बालाजी के खिलाफ सुनवाई 11 अगस्त तक टली

Delhi News: तमिलनाडु में मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन की तत्कालीन सरकार ने गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट को बताया कि उसने नौकरी के बदले पैसे के घोटाले से जुड़े मामलों में पूर्व डीएमके मंत्री वी. सेंथिल बालाजी के खिलाफ ट्रायल चलाने के लिए एक विशेष सरकारी वकील (एसपीपी) नियुक्त किया है। तमिलनाडु की ओर से अतिरिक्त एडवोकेट जनरल हरिप्रिया पद्मनाभन ने मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची और न्यायमूर्ति वी. मोहना की पीठ को बताया कि सरकार ने पूर्व मंत्री के खिलाफ ट्रायल चलाने के लिए एक एसपीपी नियुक्त किया है। अगर जरूरत पड़ी, तो सरकार मामले के तेजी से निपटारे के लिए एक अतिरिक्त सरकारी वकील (एपीपी) भी नियुक्त करने को तैयार है।

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पीठ ने ने कहा कि वह 11 अगस्त को मामले की विस्तार से सुनवाई करेगी और सुनवाई टाल दी।

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