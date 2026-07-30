Delhi News: सेवानिवृत्ति से एक दिन पहले अभियंता घूस लेते धरे गए
Delhi News: ग्वालियर नगर निगम के एक अधिशासी अभियंता सुशील कटारे को 36,000 रुपये की घूस लेते हुए पकड़ा गया। वह शुक्रवार को सेवानिवृत्त होने वाले थे। ठेकेदार सचिन पचौरी की शिकायत पर पुलिस ने जाल बिछाया और ईई को हिरासत में लिया। उनके खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया जाएगा।
Delhi News: ग्वालियर, एजेंसी। ग्वालियर नगर निगम के एक अधिशासी अभियंता (ईई) 36000 रुपये घूस लेते धरे गए। वह शुक्रवार को सेवानिवृत्त होने वाले हैं। लोकायुक्त पुलिस अधीक्षक निरंजन शर्मा ने गुरुवार को यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि स्थानीय ठेकेदार सचिन पचौरी ने दो दिन पहले एजेंसी से संपर्क किया था। आरोप लगाया था कि उनके द्वारा किए कार्यों के 36 लाख रुपये के बिल भुगतान के नाम पर ईई सुशील कटारे ने 36000 रुपये मांगे थे। 30000 रुपये पहले ही दिए जा चुके थे।उन्होंने बताया कि शिकायत के आधार पर जाल बिछाया गया। ठेकेदार ने जैसे ही शेष 6000 रुपये ईई को दिए, टीम ने उन्हें हिरासत में ले लिया।
उनके खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम का मुकदमा दर्ज किया जा रहा है।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।