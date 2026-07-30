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Delhi News: सेवानिवृत्ति से एक दिन पहले अभियंता घूस लेते धरे गए

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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Delhi News: ग्वालियर नगर निगम के एक अधिशासी अभियंता सुशील कटारे को 36,000 रुपये की घूस लेते हुए पकड़ा गया। वह शुक्रवार को सेवानिवृत्त होने वाले थे। ठेकेदार सचिन पचौरी की शिकायत पर पुलिस ने जाल बिछाया और ईई को हिरासत में लिया। उनके खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया जाएगा।

Delhi News: सेवानिवृत्ति से एक दिन पहले अभियंता घूस लेते धरे गए

Delhi News: ग्वालियर, एजेंसी। ग्वालियर नगर निगम के एक अधिशासी अभियंता (ईई) 36000 रुपये घूस लेते धरे गए। वह शुक्रवार को सेवानिवृत्त होने वाले हैं। लोकायुक्त पुलिस अधीक्षक निरंजन शर्मा ने गुरुवार को यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि स्थानीय ठेकेदार सचिन पचौरी ने दो दिन पहले एजेंसी से संपर्क किया था। आरोप लगाया था कि उनके द्वारा किए कार्यों के 36 लाख रुपये के बिल भुगतान के नाम पर ईई सुशील कटारे ने 36000 रुपये मांगे थे। 30000 रुपये पहले ही दिए जा चुके थे।उन्होंने बताया कि शिकायत के आधार पर जाल बिछाया गया। ठेकेदार ने जैसे ही शेष 6000 रुपये ईई को दिए, टीम ने उन्हें हिरासत में ले लिया।

उनके खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम का मुकदमा दर्ज किया जा रहा है।

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