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Delhi News: राजौरी गार्डन गुरुद्वारे में मध्यस्थता केंद्र शुरू, मुफ्त मिलेगी कानूनी सलाह

By Taranjeet Kaur
हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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Delhi News: गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा, राजौरी गार्डन में एक मध्यस्थता केंद्र खोलने की पहल की गई है। यहां जरूरतमंद लोग बिना कोई शुल्क लिए वकीलों से कानूनी सलाह प्राप्त कर सकेंगे। यह केंद्र पारिवारिक विवादों को सुलझाने के लिए सहमति और बातचीत का प्रयास करेगा। इस कदम का उद्देश्य छोटे-छोटे विवादों का समाधान करना है।

Delhi News: राजौरी गार्डन गुरुद्वारे में मध्यस्थता केंद्र शुरू, मुफ्त मिलेगी कानूनी सलाह

Delhi News: नई दिल्ली। गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा, राजौरी गार्डन में संगत की सुविधा के लिए मध्यस्थता केंद्र (मेडिएशन सेल) शुरू किया गया है। यहां जरूरतमंद लोगों को वकीलों की ओर से बिना किसी शुल्क के कानूनी सलाह दी जाएगी। साथ ही पारिवारिक विवादों को आपसी सहमति और बातचीत के जरिए सुलझाने का प्रयास किया जाएगा। गुरुद्वारा समिति के अध्यक्ष हरमनजीत सिंह ने बताया कि परिवारों में बढ़ते छोटे-छोटे विवादों को देखते हुए संगत की मांग पर यह पहल की गई है। इसके लिए अनुभवी वकीलों का एक पैनल बनाया गया है, जो जरूरत पड़ने पर कानूनी परामर्श देने और विवादों के समाधान में सहयोग करेगा।

Taranjeet Kaur

लेखक के बारे में

Taranjeet Kaur

शॉर्ट बायो : तरनजीत कौर पिछले 18 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में 'हिन्दुस्तान' में कला एवं संस्कृति, स्वास्थ्य और गुरुद्वारा से संबंधित खबरें करती हैं।


परिचय एवं अनुभव
तरनजीत कौर को पत्रकारिता में 18 वर्षों से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह ‘हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कला एवं संस्कृति, गुरुद्वारा और स्वास्थ्य टीम का हिस्सा हैं। इस भूमिका में रहते हुए उन्होंने कई ब्रेकिंग खबरें की हैं।


करियर का सफर (टीवी से प्रिंट पत्रकारिता)
तरनजीत कौर ने अपने करियर की शुरुआत आजाद न्यूज से शुरुआत की थी। इसके बाद महुआ न्यूज, साधना न्यूज, जी न्यूज, इंडिया न्यूज और पीटीसी न्यूज में अपनी सेवाएं दी। इसके बाद प्रिंट पत्रकारिता में आईं। वर्तमान में वह हिन्दुस्तान में प्रमुख संवाददाता के रूप में कार्यरत हैं। इन सभी राष्ट्रीय चैनलों में एंटरटेनमेंट और हेल्थ व्यू बीट की ख़बरों को संभाला है और बतौर सीनियर प्रोड्यूसर और एंकर काम किया है । इसके बाद पंजाबी भाषा के न्यूज़ चैनल पीटीसी न्यूज़ नेटवर्क से जुड़ीं और अब हिंदुस्तान टाइम्स ग्रुप के साथ जुड़ी हूँ।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि
बीएचएमस (बैक्सन होम्योपैथिक मैडिकल कॉलेज), पीजी डिप्लोमा इन रेडियो एंड टेलीविजन प्रोडक्शन (भारतीय विद्या भवन)


विशेषज्ञता
दिल्ली की स्वास्थ्य और कला एवं संस्कृति से जुड़े मुद्दों की कवरेज। सिख समुदाय से जुड़े विषय, गुरुद्वारा प्रबंधन, सांस्कृतिक आयोजन और विशेष कार्यक्रमों की रिपोर्टिंग। कई महत्वपूर्ण इंटरव्यू, ग्राउंड रिपोर्ट और विशेष पैकेज। विभिन्न सामाजिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में पत्रकारिता योगदान के लिए सम्मानित, डिजिटल मीडिया व न्यूज़ प्रोडक्शन से संबंधित प्रशिक्षण प्रमाणपत्र।

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