Delhi News: महिला से दुष्कर्म करने वाला गार्ड गिरफ्तार
Delhi News: अहमदाबाद, एजेंसी। आवासीय सोसाइटी की छत पर एक महिला से दुष्कर्म करने के मामले में रविवार को एक चौकीदार को गिरफ्तार किया गया।
Delhi News: मूलरूप से हरदोई का रहने वाला है आरोपी अहमदाबाद, एजेंसी। आवासीय सोसाइटी की छत पर एक महिला से दुष्कर्म करने के मामले में रविवार को एक चौकीदार को गिरफ्तार किया गया।पुलिस के मुताबिक, चौकीदार ने सिर्फ चार दिन पहले ही नौकरी शुरू की थी। संयुक्त पुलिस आयुक्त सेक्टर-1 नीरज बडगुजर ने बताया कि मूलरूप से उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले के रहने वाले आरोपी धर्म सिंह ने किराए पर रह रही महिला का गला दबाया, उससे दुष्कर्म किया और फिर उसे छत पर बंद कर भाग गया था। उन्होंने बताया कि घटना शनिवार देर रात उस समय हुई, जब महिला टहलने के लिए इमारत की छत पर गई थी।
पुलिस अधिकारी ने बताया कि सीसीटीवी में चौकीदार भी लिफ्ट और सीढ़ियों से छत पर जाते दिखा था। उन्होंने बताया कि जिस सुरक्षा एजेंसी ने धर्म सिंह को काम पर रखा था, वह उसकी पृष्ठभूमि की जांच करने, उसे प्रशिक्षण देने या उसकी बुनियादी जानकारी जुटाने में असफ रही है।
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