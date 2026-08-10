Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Delhi News: महिला से दुष्कर्म करने वाला गार्ड गिरफ्तार

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
Follow us on Google News
share

Delhi News: अहमदाबाद, एजेंसी। आवासीय सोसाइटी की छत पर एक महिला से दुष्कर्म करने के मामले में रविवार को एक चौकीदार को गिरफ्तार किया गया।

Delhi News: महिला से दुष्कर्म करने वाला गार्ड गिरफ्तार

Delhi News: मूलरूप से हरदोई का रहने वाला है आरोपी अहमदाबाद, एजेंसी। आवासीय सोसाइटी की छत पर एक महिला से दुष्कर्म करने के मामले में रविवार को एक चौकीदार को गिरफ्तार किया गया।पुलिस के मुताबिक, चौकीदार ने सिर्फ चार दिन पहले ही नौकरी शुरू की थी। संयुक्त पुलिस आयुक्त सेक्टर-1 नीरज बडगुजर ने बताया कि मूलरूप से उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले के रहने वाले आरोपी धर्म सिंह ने किराए पर रह रही महिला का गला दबाया, उससे दुष्कर्म किया और फिर उसे छत पर बंद कर भाग गया था। उन्होंने बताया कि घटना शनिवार देर रात उस समय हुई, जब महिला टहलने के लिए इमारत की छत पर गई थी।

ये भी पढ़ें:रात में छत पर अकेली थी युवती, सिक्योरिटी गार्ड ने किया रेप; अहमदाबाद पुलिस ने किया गिरफ्तार

पुलिस अधिकारी ने बताया कि सीसीटीवी में चौकीदार भी लिफ्ट और सीढ़ियों से छत पर जाते दिखा था। उन्होंने बताया कि जिस सुरक्षा एजेंसी ने धर्म सिंह को काम पर रखा था, वह उसकी पृष्ठभूमि की जांच करने, उसे प्रशिक्षण देने या उसकी बुनियादी जानकारी जुटाने में असफ रही है।

ये भी पढ़ें:कंपनी में कार्यरत लेडी गार्ड से गैंगरेप
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Delhi Latest News Delhi News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।