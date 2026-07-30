Delhi News: उमर खालिद के समर्थन वाले प्लेकार्ड मामले में पूछताछ
Delhi News: गोवा में छात्र प्रदर्शन के दौरान उमर खालिद के समर्थन में प्लेकार्ड दिखाने वाले आयोजनकर्ताओं से पुलिस ने पूछताछ की। दो युवकों को भी हिरासत में लिया गया था। पुलिस ने एनजीओ 'उजवाद' के सचिव से फंडिंग और प्रदर्शन के मकसद के बारे में सवाल पूछे। स्थानिय समूह ने खालिद के समर्थन में आपत्ति जताई थी।
Delhi News: पणजी, एजेंसी। गोवा में छात्र प्रदर्शन के दौरान उमर खालिद के समर्थन में प्लेकार्ड दिखाने के मामले में पणजी पुलिस ने पूछताछ की। साथ ही प्रदर्शनों के आयोजकों से फंडिंग और मकसद के बारे में सवाल पूछे गा हैं। गोवा पुलिस ने पिछले हफ्ते दो युवकों को हिरासत में लिया था। उन पर आरोप था कि उन्होंने धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के जश्न के दौरान जेल में बंद उमर खालिद का समर्थन किया था। खालिद को 2020 के उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगों से जुड़े एक मामले में गिरफ्तार किया गया है। अधिकारियों ने बताया कि कार्यक्रम गैर सरकारी संगठन ‘उजवाद’ ने आयोजित किए थे।
सिटिजन्स ऑफ मापुसा नाम के एक स्थानीय समूह ने खालिद के समर्थन वाले प्लेकार्ड पर आपत्ति जताते हुए पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी। पणजी पुलिस ने बुधवार को एनजीओ की सचिव अमरीन शेख से पूछताछ की। सूत्रों का कहना है कि जांच अधिकारी ने उनसे लगभग 240 सवाल पूछे। ये सवाल मुख्य रूप से प्रदर्शन के लिए फंडिंग और उमर खालिद के समर्थन में नारे लगाने के कथित मकसद के बारे में थे।
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