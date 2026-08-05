Delhi News: कांग्रेस और जीएफपी के बीच गठबंधन की वार्ता रुकी

Delhi News: पणजी, एजेंसी। अगले वर्ष गोवा विधानसभा चुनावों के लिए कांग्रेस के साथ गठबंधन की बातचीत शुरू करने के कुछ ही दिनों बाद गोवा फॉरवर्ड पार्टी (जेएफपी) ने बुधवार को बातचीत रोक दी। पार्टी का कहना है कि वे राज्य की सभी 40 विधानसभा सीटों पर ध्यान केंद्रित करना चाहती है। इस मामले पर चर्चा के लिए पार्टी की राजनीतिक मामलों की समिति की बैठक पणजी में हुई। जीएफपी अध्यक्ष विजय सरदेसाई ने पिछले हफ्ते राज्य कांग्रेस प्रमुख से मुलाकात की थी और गठबंधन के लिए बातचीत शुरू की थी।पार्टी के महासचिव मोहनदास लोलिएनकर ने बताया कि गठबंधन के होने का इंतजार करने में काफी समय बर्बाद होता है और पार्टी अलग-अलग विधानसभा क्षेत्रों में अपनी ताकत पर ध्यान नहीं दे पाती है।