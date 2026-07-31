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Delhi News: गाजा में इजरायली हमलों में चार लोगों की मौत

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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Delhi News: गाजा सिटी, एजेंसी। गाजा पट्टी में गुरुवार को इजरायल के हवाई हमलों में दो बच्चों

Delhi News: गाजा में इजरायली हमलों में चार लोगों की मौत

Delhi News: गाजा सिटी, एजेंसी। गाजा पट्टी में गुरुवार को इजरायल के हवाई हमलों में दो बच्चों समेत चार लोगों की मौत हो गई। गाजा की नागरिक सुरक्षा एजेंसी और दो अस्पतालों ने इसकी पुष्टि की है। इजरायल और फलस्तीनी आतंकी संगठन हमास के बीच युद्धविराम लागू है, लेकिन इसके बावजूद गाजा में हिंसा थम नहीं रही है। वहीं युद्ध को स्थायी रूप से समाप्त करने के लिए चल रहे प्रयास भी फिलहाल ठहर गए हैं। नागरिक सुरक्षा एजेंसी के प्रवक्ता महमूद बसाल ने बताया कि गाजा पट्टी के विभिन्न हिस्सों में हुए इजरायली हवाई हमलों के बाद दो बच्चों सहित चार लोगों के शव और कई घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया।

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