Delhi News: गाजा में इजरायली हमलों में चार लोगों की मौत
Delhi News: गाजा सिटी, एजेंसी। गाजा पट्टी में गुरुवार को इजरायल के हवाई हमलों में दो बच्चों
Delhi News: गाजा सिटी, एजेंसी। गाजा पट्टी में गुरुवार को इजरायल के हवाई हमलों में दो बच्चों समेत चार लोगों की मौत हो गई। गाजा की नागरिक सुरक्षा एजेंसी और दो अस्पतालों ने इसकी पुष्टि की है। इजरायल और फलस्तीनी आतंकी संगठन हमास के बीच युद्धविराम लागू है, लेकिन इसके बावजूद गाजा में हिंसा थम नहीं रही है। वहीं युद्ध को स्थायी रूप से समाप्त करने के लिए चल रहे प्रयास भी फिलहाल ठहर गए हैं। नागरिक सुरक्षा एजेंसी के प्रवक्ता महमूद बसाल ने बताया कि गाजा पट्टी के विभिन्न हिस्सों में हुए इजरायली हवाई हमलों के बाद दो बच्चों सहित चार लोगों के शव और कई घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।