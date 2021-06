'बाबा का ढाबा' के मालिक कांता प्रसाद को फूड ब्लॉगर ने दी माफी, बोले- ऑल इज वेल

"बाबा का ढाबा" कहानी जिसने पिछले साल सामने आने के बाद कई लोगों का ध्यान खींचा है, आखिरकार आज एक सकारात्मक मोड़ पर आया। "बाबा का ढाबा" को रातोंरात हिट बनाने वाले फ़ूड ब्लॉगर ने बुजुर्ग दंपत्ति के साथ एक ख़ुशनुमा तस्वीर साझा की है। आपको बता दें कि यह वही ब्लॉगर हैं, जिसपर ढाबे के मालिक ने लोगों द्वारा दान किए गए पैसे को ठगने का आरोप लगाया था। गौरव वासन ने ट्वीट किया, "ऑल इज वेल जिसका अंत अच्छा होता है।"

यह ढाबे के मालिक कांता प्रसाद द्वारा माफी मांगने के बाद आया है। एक अन्य फ़ूड ब्लॉगर द्वारा साझा किए गए वीडियो में, कांता प्रसाद, हाथ जोड़कर, यह कहते हुए सुने जा सकते हैं, "गौरव वासन चोर नहीं थे। हमने उन्हें कभी चोर नहीं कहा"।

All is well that ends well. Galti karne se bada, galti maaf karne wala hota he (Mere Maa Baap ne hamesha yehi seekh di he ) #BABAKADHABApic.twitter.com/u6404OBlnn