दिल्ली के गांधीनगर मार्केट में भीषण आग, दमकल की 21 से ज्यादा गाड़ियां पहुंची

दिल्ली के गांधीनगर मार्केट में आज मंगलवार की सुबह भीषण आग लग गई। देखते ही देखते आग फैलने लगी। मौके पर अफरा-तफरी देख हादसे की सूचना दमकल विभाग को दी गई। हादसे के कुछ ही देर बाद दमकल की 21 से ज्यादा गाड़ियां मौके पर पहुंच गईं। आग बुझाने व राहत बचाव का कार्य अब भी जारी है।

हालांकि अभी तक यह जानकारी नहीं मिल सकी है कि यह आग कैसे लगी और कितने विस्तृत क्षेत्र में लगी है। मौके पर पुलिस बल भी मौजूद है। अभी तक किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है।

#UPDATE: 21 fire tenders have been rushed to Gandhi Nagar Market where a fire has broken out. No injuries reported. #Delhi https://t.co/6CS5WOL114