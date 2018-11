दिल्ली के डबल मर्डर में हुआ खुलासा, पकड़े गए तीनों हत्या के आरोपी

साउथ दिल्ली के वसंत कुंज में गुरुवार की सुबह उस वक्त सनसनी मच गई जब एक कमरे से फैशन डिजाइनर और उसके नौकर की लाश बरामद हुई। पुलिस ने बताया कि इस मामले में अब तीन लोगों को गिरफ्तार किया गया है।फैशन डिजाइनर की पहचान 53 वर्षीय माला लक्ष्मी के तौर पर हुई है जबकि उसके साथ ही 50 वर्षीय उसके नौकर बहादुर का शव भी बरामद हुआ है।

Delhi: 53-year-old fashion designer and her servant found murdered in her house in Vasant Kunj last night, three people arrested; Police investigation underway pic.twitter.com/XYSKL9lbjt

दिल्ली पुलिस के ज्वाइंट सीपी अजय चौधरी ने बताया- “तीनों आरोपियों ने अपने जुर्म कबूल कर लिया है। उनमें से क राहुल तंवर मृत फैशन डिजाइनर के वर्कशॉप पर टेलर रहा है। उसने लूट के इरादे से अपने दो रिश्तेदारों के साथ इस वारदात को अंजाम दिया है।”

Delhi: All 3 accused have confessed to their crime. One of accused Rahul Anwar was a tailor at deceased fashion designer's workshop.He committed the crime with 2 of his relatives in an attempt to loot:Joint CP Ajay Chaudhary on fashion designer&her servant murdered in Vasant Kunj https://t.co/7lANjbjd2v