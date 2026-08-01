Delhi News: लहसुन वाली आइसक्रीम सोशल मीडिया पर वायरल
Delhi News: प्रसिद्ध पिज्जा चेन ने लहसुन के स्वाद वाली आइसक्रीम लॉन्च की है, जो उनके गार्लिक एंड हर्ब डिपिंग सॉस से प्रेरित है। यह आइसक्रीम ब्राइटन बीच पर चखाई गई, जहां कुछ लोगों को यह नया किरदार मजेदार लगा, जबकि कई लोगों ने इसके स्वाद को अजीब बताया। सोशल मीडिया पर प्रतिक्रियाएं मिली-जुली रही।
Delhi News: कार्डिफ, एजेंसी। प्रसिद्ध पिज्जा चेन ने लहसुन के स्वाद वाली आइसक्रीम लॉन्च की है। यह आइसक्रीम उनके लोकप्रिय गार्लिक एंड हर्ब डिपिंग सॉस से प्रेरित है। इसमें क्रीमी डेयरी आइसक्रीम के साथ लहसुन और हर्ब का स्वाद मिलाया गया है। इस नए स्वाद को ब्राइटन बीच पर लोगों को चखाया गया। कुछ लोगों ने इसे अलग और मजेदार प्रयोग बताया, जबकि कई लोगों को इसका स्वाद बिल्कुल पसंद नहीं आया। सोशल मीडिया पर इसको लेकर मिली-जुली प्रतिक्रियाएं देखने को मिलीं। कुछ ने इसे जरूर आजमाने की बात कही तो कुछ ने इसे अजीब और हैरान करने वाला प्रयोग बताया।
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