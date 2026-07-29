Delhi News: मैनहोल में गिरने से बह गया बुजुर्ग
Delhi News: हैदराबाद में मंगलवार रात एक बुजुर्ग व्यक्ति बलैया (65) खुले मैनहोल में गिर गया और वह बह गया। पुलिस के अनुसार, यह घटना एक अंडरपास के पास हुई, जहां नाले की मरम्मत का काम चल रहा था। परिवार और स्थानीय लोगों ने अधिकारियों पर लापरवाही का आरोप लगाया है। खोजी अभियान जारी है।
Delhi News: हैदराबाद, एजेंसी। बारिश के बीच खुले मैनहोल में गिरने से एक बुजुर्ग व्यक्ति बह गया। उसकी पहचान 65 वर्षीय बलैया के रूप में की गई है। घटना मंगलवार रात एक अंडरपास के पास हुई, जहां नाले की मरम्मत का काम किया जा रहा था। पुलिस ने बताया कि बलैया के फिसलकर मैनहोल में गिरने और फिर बहने की आशंका है। उसे तलाशने के लिए कई स्तर पर खोजी अभियान चलाया जा रहा है। वहीं, परिजनों और स्थानीय लोगों का आरोप है कि मैनहोल खुला छोड़ दिया गया था। नाले की मरम्मत का काम गर्मी में होना चाहिए था, लेकिन अधिकारियों की लापरवाही से नहीं हो सका।
पुलिस ने बताया कि नगर निगम के अधिकारियों ने घटनास्थल के पास चेतावनी बोर्ड लगाए थे। इसके साथ ही मरम्मत कार्य के चलते सड़क को बंद कर दिया गया था।
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