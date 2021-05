दिल्ली के रोहिणी में भूकंप के झटके, रिक्टर स्केल पर 2.4 रही तीव्रता

राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में सोमवार रात भूकंप के झटके महसूस किए गए। यह झटके दिल्ली के रोहिणी इलाकों में आए। हालांकि, रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता अधिक नहीं रही, जिस वजह से जान-माल का नुकसान नहीं हुआ। किसी के हताहत होने की भी जानकारी नहीं है।

दिल्ली के रोहिणी इलाके में यह झटका रात 9:54 मिनट पर महसूस किया गया। इससे पहले, असम के तेजपुर में भूकंप का झटका महसूस किया गया था। आज सुबह 9:50 मिनट पर झटके महसूस किए गए थे। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 3.8 रही थी। भूकंप का एपिसेंटर तेजपुर से पश्चिम की ओर 44 किलोमीटर दूर था।

An earthquake of magnitude 2.4 on the Richter scale hit the Rohini area in Delhi at 9:54 pm today: National Center for Seismology