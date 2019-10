पार्लियामेंट हमले के दोषी और बाद में बरी होनेवाले डीयू प्रोफेसर एसएआर गिलानी का हुआ इंतकाल

साल 2001 में पार्लियामेंट पर हमले के बाद स्पेशल कोर्ट की तरफ से दोषी करार दिए जाने और बाद में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बरी किए जाने वाले दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर एसएआर गिलानी का गुरुवार को इंतकाल हो गया। गिलानी के परिवार ने इस बात की जानकार दी।

समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक, गिलानी के एक परिवार के सदस्य ने बताया- “दिल का दौरा पड़ने के चलते उनका गुरुवार को इंतकाल हो गया।” दिल्ली यूनिवर्सिटी के जाकिर हुसैन कॉलेज में अरबिक पढ़ानेवाले गिलानी ने अपने पीछे पत्नी और दो बेटी को छोड़ गए।

Former Delhi University lecturer who was also charged and later acquitted in 2001 Parliament attack, SAR Geelani, died earlier this evening in Delhi, following a cardiac arrest. (file pic) pic.twitter.com/4lTwC5XnnZ