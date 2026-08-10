Delhi News: बंगाल में 200 दिन काम की गारंटी की मांग
Delhi News: कोलकाता, एजेंसी। वामपंथी ट्रेड यूनियनों और किसान संगठनों ने सोमवार को पश्चिम बंगाल के कई
Delhi News: कोलकाता, एजेंसी। वामपंथी ट्रेड यूनियनों और किसान संगठनों ने सोमवार को पश्चिम बंगाल के कई जिला मुख्यालयों पर सविनय अवज्ञा रैलियां निकाली। इन रैलियों में कृषि उत्पादों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) और ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत 200 दिन के काम की गारंटी जैसी कई मांगें उठाई गईं। सीआईटीयू, एआईटीयूसी, एआईकेएस और वामपंथी विचारधारा वाली अन्य ट्रेड यूनियनों और किसान संगठनों के सदस्यों ने बांकुरा, बर्धमान और अन्य जिलों में जिला मजिस्ट्रेट कार्यालयों तक रैलियां निकालीं।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।