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Delhi News: बंगाल में 200 दिन काम की गारंटी की मांग

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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Delhi News: कोलकाता, एजेंसी। वामपंथी ट्रेड यूनियनों और किसान संगठनों ने सोमवार को पश्चिम बंगाल के कई

Delhi News: बंगाल में 200 दिन काम की गारंटी की मांग

Delhi News: कोलकाता, एजेंसी। वामपंथी ट्रेड यूनियनों और किसान संगठनों ने सोमवार को पश्चिम बंगाल के कई जिला मुख्यालयों पर सविनय अवज्ञा रैलियां निकाली। इन रैलियों में कृषि उत्पादों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) और ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत 200 दिन के काम की गारंटी जैसी कई मांगें उठाई गईं। सीआईटीयू, एआईटीयूसी, एआईकेएस और वामपंथी विचारधारा वाली अन्य ट्रेड यूनियनों और किसान संगठनों के सदस्यों ने बांकुरा, बर्धमान और अन्य जिलों में जिला मजिस्ट्रेट कार्यालयों तक रैलियां निकालीं।

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