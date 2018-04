दिल्ली : दिनदहाड़े दो बैंक कर्मियों की हत्या कर कैश वैन से 12 लाख रुपये लूटे

दिल्ली के नरेला इलाके में बैंक की कैश वैन लूटने की एक बड़ी घटना सामने आई है। यहां कैश वैन लूटने के लिए आए बाइक सवार बदमाशों ने दो बैंक कर्मियों की गोली मारकर हत्या कर दी। हत्या करने के बाद बदमाश वैन से करीब 12 लाख रुपये लूटकर ले गए।

गुरुवार को दिनदहाड़े हुई इस वारदात से इलाके में हड़कंप मच गया। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामले की जांच शुरू कर दी है। घटना के वक्त दोनों मृतक कर्मचारी कैश वैन में ही सवार थे।

#Delhi: 2 bank officials died after bike-borne robbers fired upon them in Narela. The robbers looted around Rs. 12 lakh from the cash van, the deceased were travelling in.