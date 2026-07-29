Delhi News: राजधानी में 28 स्थानों पर जलभराव की समस्या बरकरार

Delhi News: -दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने मंगलवार को हुई बारिश में चिह्नित किए जलभराव वाले स्थान-वर्ष 2025 में 169 और वर्ष 2024 में 194 स्थानों पर जलभराव की समस्या देखी गई थीनई दिल्ली, प्रमुख संवाददाता। राजधानी दिल्ली...

Delhi News: -दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने मंगलवार को हुई बारिश में चिह्नित किए जलभराव वाले स्थान -वर्ष 2025 में 169 और वर्ष 2024 में 194 स्थानों पर जलभराव की समस्या देखी गई थी

नई दिल्ली, प्रमुख संवाददाता। राजधानी दिल्ली में मानसून के दौरान 28 स्थानों पर सड़कों पर जलभराव की समस्या बनी हुई है। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने मंगलवार को हुई बरसात के दौरान इन स्थानों को चिह्नित किया। साथ ही दावा किया है कि पिछले दो वर्षों की तुलना में इस बार जलभराव की समस्या काफी कम हुई है। वर्ष 2025 में 169 और वर्ष 2024 में 194 स्थानों पर जलभराव की समस्या देखी गई थी।

जलभराव की समस्या का समाधान अतिरिक्त पुलिस आयुक्त (ट्रैफिक) दिनेश कुमार गुप्ता ने बताया कि जलभराव की समस्या कम हुई है। यह नगर निगम, पीडब्ल्यूडी, सिंचाई विभाग समेत अन्य विभागों के बीच बेहतर तालमेल का नतीजा है। विभागों ने मिलकर समय रहते जलभराव वाले संभावित स्थानों को चिह्नित कर वहां जल निकासी की व्यवस्था को दुरुस्त करने पर ध्यान दिया, जिससे बारिश के दौरान पानी जमा होने की घटनाओं में कमी आई है। उन्होंने बताया कि जिन स्थानों पर जलभराव की समस्या है, उसके कारणों का पता कर संबंधित विभागों को सुझाव भेजे जाएंगे। जिससे बरसात में जलभराव से यातायात प्रभावित होने की समस्या को और कम किया जा सके।

जलभराव वाले स्थान -----

इन स्थानों पर जलभराव की समस्या बरकरार

संजय टी-पॉइंट, जनपथ, एमबी रोड, एमबी रोड एसडीएम ऑफिस, मालवीय नगर मेट्रो स्टेशन, मंदिर मार्ग, झरोदा स्टैंड, जखीरा अंडरपास, शकूरबस्ती अंडरपास, मायापुरी चौक, दिल्ली गेट, रिंग रोड पर वाई पॉइंट, ईदगाह गोल चक्कर, बुराड़ी 100 फुटा रोड, जीटीके डिपो, जहांगीरपुरी मेट्रो स्टेशन, आदर्श नगर मेट्रो स्टेशन, ब्रिटानिया फ्लाईओवर, प्रेम बारी पुल शालीमार बाग, हैदरपुर, समयपुर बादली अंडरपास, संजय गांधी ट्रांसपोर्ट नगर, बख्तावरपुर, पांडव नगर, गाजीपुर मुर्गा मंडी, एनएच-48, हैदरपुर।

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