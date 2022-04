दिल्ली को आज भी गर्मी से राहत नहीं, IMD का अनुमान- 39 डिग्री हो सकता है तापमान

मंगलवार सुबह दिल्ली में हवा की स्थिति खराब रही। सेंट्रल पॉल्युशन कंट्रोल बोर्ड के आंकड़े बताते हैं कि सुबह 7 बजे प्रति घंटा एयर क्वालिटी इंडेक्स या AQI 237 पर था। सोमवार को 24 घंटा औसतन AQI 262 पर रहा

लाइव हिंदुस्तान,नई दिल्ली Nisarg Dixit Tue, 05 Apr 2022 10:39 AM

