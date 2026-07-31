Delhi News: टूटी सड़कों और गड्ढों से लग रहा जाम
Delhi News: दिल्ली में टूटी सड़कों और गड्ढों के कारण लोग जाम और धूल की समस्या का सामना कर रहे हैं। न्यू रोहतक रोड पर खराब सड़क की वजह से यात्रा में दो घंटे तक लग रहे हैं। पीतमपुरा में भी स्थिति समान है। निगम अधिकारियों ने सड़कों की मरम्मत के निर्देश दिए हैं।
Delhi News: नई दिल्ली, व.सं.। दिल्ली में टूटी सड़कों, गड्ढों और अधूरे मरम्मत कार्यों के कारण कई इलाकों में लोगों को रोजाना जाम और धूल की समस्या झेलनी पड़ रही है। आनंद पर्वत से झंडेवालान तक न्यू रोहतक रोड पर दो से तीन किलोमीटर लंबा हिस्सा लंबे समय से खराब है, जिससे कुछ किलोमीटर का सफर तय करने में दो घंटे तक लग जाते हैं। वहीं, पीतमपुरा के सीडी ब्लॉक मार्केट के पास भी बार-बार सड़क खोदे जाने और मिट्टी भरने से धूल उड़ रही है तथा यातायात प्रभावित हो रहा है। निगम अधिकारियों ने कहा कि संबंधित सड़कों की मरम्मत जल्द कराने के निर्देश दिए जाएंगे।
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