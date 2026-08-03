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Delhi News: दिल्ली की कृषि मंडियों का होगा आधुनिक कायाकल्प

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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Delhi News: -गाजीपुर में 193 करोड़ रुपये की लागत से बन रहे आधुनिक पोल्ट्री मार्केट का कार्य 85 प्रतिशत पूरा, दिसंबर तक होगा तैयारनई दिल्ली प्रमुख संवाददाता मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सोमवार को राजधानी की कृषि...

Delhi News: दिल्ली की कृषि मंडियों का होगा आधुनिक कायाकल्प

Delhi News: मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सोमवार को राजधानी की कृषि मंडियों के पुनर्विकास और विभिन्न मंडियों में चल रही विकास परियोजनाओं को लेकर समीक्षा बैठक की। इसमें गाजीपुर, नरेला, आईएफसी गाजीपुर आदि से जुड़ी परियोजनाओं की प्रगति का आकलन किया गया। इसके साथ मंडियों में आधारभूत सुविधाओं को मजबूत बनाने के लिए चल रहे कार्यों की जानकारी भी मुख्यमंत्री ने ली।

मुख्यमंत्री का बयान

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि दिल्ली की कृषि मंडियां किसानों, व्यापारियों और उपभोक्ताओं के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी हैं। इसलिए इन मंडियों को समय की जरूरतों के अनुरूप विकसित किया जा रहा है। बैठक में गाजीपुर में लगभग 15 एकड़ क्षेत्र में विकसित किए जा रहे आधुनिक पोल्ट्री मार्केट की प्रगति की समीक्षा की गई। अधिकारियों ने बताया कि परियोजना का 85 फीसदी कार्य पूरा हो चुका है और आगामी दिसिंबर माह तक इसे पूरा करने का लक्ष्य है। इस आधुनिक पोल्ट्री मार्केट में 100 थोक व्यापारियों की दुकानें और 120 प्रोसेसिंग यूनिट विकसित की जा रही हैं।

विकास कार्यों की समीक्षा

गाजीपुर फल, सब्जी और फूल मंडी में चल रहे विकास कार्यों की समीक्षा के दौरान अधिकारियों ने बताया कि मंडी में जलभराव की समस्या दूर करने के लिए 200 मीटर लंबी बाईपास ड्रेनेज पाइपलाइन बिछाने का कार्य चल रहा है। यहां स्वच्छता बनाए रखने के लिए विभाग द्वारा नियमित रूप से आवारा पशुओं को हटाया जा रहा है। इसके अलावा नरेला अनाज मंडी में व्यापारियों की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए दो अतिरिक्त स्टील शेड विकसित करने का कार्य जुलाई 2027 तक पूरा होने की संभावना है।

आईएफसी गाज़ीपुर की परियोजना

आईएफसी (इंटीग्रेटेड फ्रेट कॉम्प्लेक्स) गाजीपुर में प्रस्तावित आधुनिक फूल मंडी परियोजना की भी मुख्यमंत्री ने समीक्षा की। अधिकारियों ने बताया कि वर्ष 2001 में 10 एकड़ भूमि डीडीए से अधिग्रहित कर आईएफसी गाजीपुर परिसर में चरणबद्ध तरीके से आधुनिक फूल मंडी विकसित करने की योजना बनाई गई है।

सामान्य प्रश्न

मुख्यमंत्री ने कृषि मंडियों के पुनर्विकास को लेकर कब समीक्षा बैठक की?
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सोमवार को कृषि मंडियों के पुनर्विकास को लेकर समीक्षा बैठक की।
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