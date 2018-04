NGT के सामने पेश हुए दिल्ली पुलिस स्पेशल कमिश्नर और EDMC कमिश्नर

दिल्ली पुलिस के स्पेशल कमिश्नर और पूर्वी दिल्ली नगर निगम (ईडीएमसी) के कमिश्नर सोमवार को नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) के समक्ष पेश हुए। एनजीटी ने उन्हें गाजीपुर लैंडफिल साइट पर आग की घटनाओं पर क्या कार्रवाई की गई इसकी रिपोर्ट अगले तीन दिनों के भीतर देने का निर्देश दिया है। इस मामले की सुनवाई की अगली तारीख 3 मई तय की गई है।

ज्ञात हो कि एनजीटी ने 17 अप्रैल को दिल्ली पुलिस कमिश्नर और पूर्वी दिल्ली निगमायुक्त को समन भेजकर 23 अप्रैल को ट्रिब्यूनल के सामने पेश होने के लिए कहा था।

Special Police Commissioner and EDMC commissioner appeared before the National Green Tribunal. The Tribunal directed them to file action taken report within next three days on a fire incident at the Ghazipur landfill site. Next date of hearing is 3 May.