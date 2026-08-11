Delhi News: नकली नोट का बंडल देकर ठगी करने वाले तीन गिरफ्तार

Delhi News: नई दिल्ली। द्वारका जिला पुलिस की एएटीएस टीम ने 500 रुपये के नोट बदलने के नाम पर लोगों से ठगी करने वाले गिरोह के तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपी 500 रुपये के असली नोटों को छोटे नोटों में बदलने के बदले अतिरिक्त रकम देने का लालच देकर लोगों को अपने जाल में फंसाते थे। आरोपियों जावेद, सोहेल और ध्रुव उर्फ सनी के कब्जे से 200 से अधिक ऐसे बंडल बरामद किए हैं। इनमें 70 हजार रुपये से अधिक की असली करेंसी भी शामिल है। पुलिस उपायुक्त कुशल पाल सिंह ने बताया कि पुलिस को लगातार ज्यादा पैसे देने के लालच देकर ठगी करने की शिकायतें मिल रही थी। एएटीएस इंचार्ज इंस्पेक्टर मनीष यादव की टीम को मामले की जांच सौंपी गई। पुलिस टीम ने सूचना विकसित करने के बाद 10 अगस्त को द्वारका मोड़, बिंदापुर स्थित एक ठिकाने पर छापा मारा। तलाशी के दौरान बड़ी संख्या में असली और डमी करेंसी के बंडल बरामद हुए। जांच में सामने आया कि इन्हें इसी तरीके से ठगी के लिए तैयार किया गया था। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। फिलहाल पुलिस आरोपियों से पूछताद के बाद गिरोह के अन्य सदस्यों और मास्टरमाइंड की तलाश शुरू कर दी है। अधिकारियों का कहना है कि बरामद करेंसी और आरोपियों के आपराधिक नेटवर्क की जांच की जा रही है.