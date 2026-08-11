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Delhi News: नकली नोट का बंडल देकर ठगी करने वाले तीन गिरफ्तार

By Rajan Sharma
हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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Delhi News: नई दिल्ली। द्वारका जिला पुलिस ने 500 रुपये के नोट बदलने के नाम पर ठगी करने वाले तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से 70 हजार रुपये से अधिक की असली करेंसी बरामद हुई है। पुलिस ने मामले की जांच के बाद आरोपियों को गिरफ्तार किया और अन्य सदस्यों की तलाश जारी है।

Delhi News: नकली नोट का बंडल देकर ठगी करने वाले तीन गिरफ्तार

Delhi News: नई दिल्ली। द्वारका जिला पुलिस की एएटीएस टीम ने 500 रुपये के नोट बदलने के नाम पर लोगों से ठगी करने वाले गिरोह के तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपी 500 रुपये के असली नोटों को छोटे नोटों में बदलने के बदले अतिरिक्त रकम देने का लालच देकर लोगों को अपने जाल में फंसाते थे। आरोपियों जावेद, सोहेल और ध्रुव उर्फ सनी के कब्जे से 200 से अधिक ऐसे बंडल बरामद किए हैं। इनमें 70 हजार रुपये से अधिक की असली करेंसी भी शामिल है। पुलिस उपायुक्त कुशल पाल सिंह ने बताया कि पुलिस को लगातार ज्यादा पैसे देने के लालच देकर ठगी करने की शिकायतें मिल रही थी। एएटीएस इंचार्ज इंस्पेक्टर मनीष यादव की टीम को मामले की जांच सौंपी गई। पुलिस टीम ने सूचना विकसित करने के बाद 10 अगस्त को द्वारका मोड़, बिंदापुर स्थित एक ठिकाने पर छापा मारा। तलाशी के दौरान बड़ी संख्या में असली और डमी करेंसी के बंडल बरामद हुए। जांच में सामने आया कि इन्हें इसी तरीके से ठगी के लिए तैयार किया गया था। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। फिलहाल पुलिस आरोपियों से पूछताद के बाद गिरोह के अन्य सदस्यों और मास्टरमाइंड की तलाश शुरू कर दी है। अधिकारियों का कहना है कि बरामद करेंसी और आरोपियों के आपराधिक नेटवर्क की जांच की जा रही है.

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ऐसे करते थे ठगी

आरोपियों ने पूछताछ में बताया कि वह महिलाओं और बुजुर्गो को निशाना बनाते थे। वह उन्हें बताते थे कि उन्हें 500 रुपये के नोटों की जरूरत है और बदले में छोटे नोटों के साथ अतिरिक्त रकम दी जाएगी। पीड़ित को आकर्षित करने के बाद आरोपी उसे करेंसी के बंडल दिखाते थे। बंडल के सबसे ऊपर असली नोट रखा जाता था, जिससे देखने वाले को पूरा बंडल असली करेंसी का नजर आता था। इसी तरीके से आरोपियों ने एक शिकायतकर्ता से 50 हजार रुपये की ठगी की।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

कब और कहां पर पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार किया?
पुलिस ने 10 अगस्त को द्वारका मोड़, बिंदापुर स्थित एक ठिकाने पर आरोपियों को गिरफ्तार किया।
Rajan Sharma

लेखक के बारे में

Rajan Sharma

शॉर्ट बायो : राजन शर्मा पिछले 16 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में 'हिन्दुस्तान' में अपराध टीम में कार्यरत हैं।


परिचय एवं अनुभव
राजन शर्मा को पत्रकारिता में 16 वर्षों से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह ‘हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में अपराध टीम का हिस्सा हैं। इस भूमिका में रहते हुए उन्होंने कई ब्रेकिंग खबरें की हैं।


करियर का सफर (टीवी से प्रिंट पत्रकारिता)
राजन शर्मा ने अपने करियर की शुरुआत मुंबई जी न्यूज और जन संदेश दिल्ली के बाद प्रिंट पत्रकारिता में आए। उन्होंने प्रमुख हिंदी अखबार हरि भूमि, विराट वैभव, नवोदय टाइम्स, दैनिक भास्कर में अपनी सेवाएं दी हैं। वर्तमान में वह हिन्दुस्तान में वरिष्ठ संवाददाता के रूप में कार्यरत हैं।उन्हें अपराध और स्वास्थ्य से जुड़ी कवरेज के लिए जाना जाता है। मौजूदा समय में वह अपराध टीम का प्रमुख हिस्सा हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि
दिल्ली विश्वविद्यालय से स्नातक और भारतीय विद्या भवन से पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है।


विशेषज्ञता
अपराध, राजनीति, स्वास्थ्य और सामाजिक मुद्दों में विशेषज्ञता है।

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