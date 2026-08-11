Delhi News: कॉपर चोरी करने वाले गिरोह के दो नाबालिगों सहित पांच दबोचे
Delhi News: नई दिल्ली में, हर्ष विहार थाना पुलिस ने एक स्क्रैप गोदाम से लगभग 39 किलो कॉपर चोरी करने वाले गिरोह के पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इनमें दो नाबालिग भी शामिल हैं। पुलिस को शिकायत मिलने के बाद, आरोपी पकड़ में आए और चोरी का सामान भी बरामद किया गया।
Delhi News: नई दिल्ली। हर्ष विहार थाना पुलिस ने स्क्रैप गोदाम से कॉपर चोरी करने वाले एक गिरोह के दो नाबालिगों सहित पांच आरोपियों को पकड़ा है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से करीब 39 किलो चोरी का कॉपर स्क्रैप बरामद किया है। गिरफ्तार आरोपियों में दो बालिग और एक रिसीवर शामिल है। पुलिस उपायुक्त राहुल अलवाल ने बताया कि 31 जुलाई को मिलन गार्डन स्थित गोदाम के मालिक 24 वर्षीय स्वप्निल ओझा ने पुलिस को शिकायत दी थी कि उनके गोदाम से कॉपर स्क्रैप से भरे सात बोरे चोरी हो गए हैं। अगले दिन वह अपने पिता के साथ गोदाम का मुख्य गेट खोलने पहुंचे।
इसी दौरान उन्होंने परिसर के अंदर दो संदिग्ध युवकों को देखा और उन्हें मौके पर ही पकड़ लिया। पूछताछ में दोनों ने खुलासा किया कि उन्होंने अपने दो अन्य साथियों के साथ मिलकर गोदाम में घुसकर कॉपर स्क्रैप चोरी किया था। चोरी का सामान लेकर उनके साथी मौके से फरार हो गए थे।पकड़े गए आरोपियों की पहचान 19 वर्षीय करण और 13 वर्षीय नाबालिग के रूप में हुई। पुलिस ने फरार आरोपी 18 वर्षीय अनूप उर्फ अनुज और 16 वर्षीय एक अन्य नाबालिग की जानकारी जुटाई और उन्हें भी पकड़ लिया। इसके बाद चोरी का माल खरीदने वाले रिसीवर 51 वर्षीय मोहम्मद इश्तकार उर्फ बब्बन को भी गिरफ्तार कर लिया गया। इनकी निशानदेही पर 39 किलो कॉपर स्क्रैप बरामद हुआ है। पुलिस अब यह पता लगाने का प्रयास कर रही है कि आरोपी पहले भी ऐसी वारदातों में शामिल रहे हैं या नहीं।
लेखक के बारे मेंRajan Sharma
शॉर्ट बायो : राजन शर्मा पिछले 16 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में 'हिन्दुस्तान' में अपराध टीम में कार्यरत हैं।
परिचय एवं अनुभव
राजन शर्मा को पत्रकारिता में 16 वर्षों से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह ‘हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में अपराध टीम का हिस्सा हैं। इस भूमिका में रहते हुए उन्होंने कई ब्रेकिंग खबरें की हैं।
करियर का सफर (टीवी से प्रिंट पत्रकारिता)
राजन शर्मा ने अपने करियर की शुरुआत मुंबई जी न्यूज और जन संदेश दिल्ली के बाद प्रिंट पत्रकारिता में आए। उन्होंने प्रमुख हिंदी अखबार हरि भूमि, विराट वैभव, नवोदय टाइम्स, दैनिक भास्कर में अपनी सेवाएं दी हैं। वर्तमान में वह हिन्दुस्तान में वरिष्ठ संवाददाता के रूप में कार्यरत हैं।उन्हें अपराध और स्वास्थ्य से जुड़ी कवरेज के लिए जाना जाता है। मौजूदा समय में वह अपराध टीम का प्रमुख हिस्सा हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
दिल्ली विश्वविद्यालय से स्नातक और भारतीय विद्या भवन से पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है।
विशेषज्ञता
अपराध, राजनीति, स्वास्थ्य और सामाजिक मुद्दों में विशेषज्ञता है।
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