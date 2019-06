टेम्पो चालक को पीटने का मामला: मुखर्जी नगर में विरोध प्रदर्शन, तीन पुलिसकर्मी सस्पेंड

दिल्ली के मुखर्जी नगर में ऑटो चालक सरबजीत सिंह और उनके बेटे को पुलिस द्वारा पिटाई के खिलाफ लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया। बता दें कि मामले में तीन पुलिस कर्मियों को निलंबित कर दिया गया है। राजधानी के मुखर्जी नगर क्षेत्र में एक टेम्पो चालक के साथ सड़क पर मारपीट के मामले में तीन पुलिसकर्मियों को 'गैर पेशेवर आचरण अपनाने के आरोप में निलंबित कर दिया गया है। दिल्ली पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने सोमवार को यह जानकारी दी। पुलिस ने इस मामले में दोनों पक्षों के मामलों को दर्ज कर लिया है। इस बीच मुखर्जी नगर में प्रदर्शनकारियों ने रविवार शाम शालीमार बाग एसीपी केजी त्यागी के साथ कथित तौर पर मारपीट की। वह उन लोगों को इस निलंबन के बारे में बताने के लिए गए थे।

पुलिस ने बताया कि ''ग्रामीण सेवा के एक टेम्पो चालक के कथित हमले के बाद एक पुलिस अधिकारी घायल हो गया। उन्होंने कहा कि चालक ने अपने वाहन के पुलिस वाहन से टकराने के बाद पुलिसकर्मियों का कृपाण लेकर पीछा किया। इस घटना का एक वीडियो क्लिप सोशल मीडिया में वायरल हो गया। एक दूसरी क्लिप में दिखाया गया है कि पुलिसकर्मी उसकी डंडो से पिटाई कर रहे हैं।

Delhi: People hold protest in Mukherjee Nagar, an auto driver Sarabjit Singh and his son were thrashed by the police, yesterday. Three police personnel have been suspended in the case. pic.twitter.com/aNwp0yk3kq