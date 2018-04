DMC ने गलत सर्जरी पर लिया स्वत: संज्ञान, सुश्रुत ट्रॉमा सेंटर से 10 दिन में मांगा जवाब

सुश्रुत ट्रॉमा सेंटर में सिर की चोट का इलाज कराने के लिए भर्ती हुए एक आदमी के पैर की सर्जरी करने के मामले में दिल्ली मेडिकल काउंसिल ने स्वत: संज्ञान लेते हुए 10 दिनों के भीतर जवाब मांगा है।

जानकारी के मुताबिक, सुश्रत ट्रॉमा सेंटर में वीरेंद्र की जगह विजेंद्र नाम के मरीज की सर्जरी करने वाले डॉक्टर का लोक नायक जयप्रकाश अस्प्ताल में ट्रांसफर कर दिया गया है। साथ ही आरोपी डॉक्टर पर के सर्जरी करने पर भी रोक लगा दी गई है। फिलहाल वह जो भी कोई काम करेगा, उस पर नजर रखी जाएगी। ट्रॉमा सेंटर के चिकित्सा अधीक्षक डॉ. अजय बहल ने बताया कि जांच अब भी जारी है।

