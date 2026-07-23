Delhi News: मुख्यमंत्री ने अत्याधुनिक 917 कचरा संग्रहण वाहनों को दिखाई हरी झंडी

Delhi News: दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने पश्चिमी दिल्ली नगर निगम क्षेत्र में 'डोर-टू-डोर वेस्ट कलेक्शन एवं सेकेंडरी ट्रांसपोर्टेशन' परियोजना का शुभारंभ किया। इस परियोजना से 4.50 लाख परिवारों को कचरा संग्रहण में मदद मिलेगी। सरकार का लक्ष्य एक आधुनिक और पारदर्शी ठोस अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली विकसित करना है।

Delhi News: नई दिल्ली प्रमुख संवाददाता पश्चिमी दिल्ली नगर निगम क्षेत्र में गुरुवार को मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने ‘डोर-टू-डोर वेस्ट कलेक्शन एवं सेकेंडरी ट्रांसपोर्टेशन’ परियोजना का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने अत्याधुनिक तकनीक से लैस कचरा संग्रहण वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर दिल्ली के कैबिनेट मंत्री आशीष सूद, सरदार मनजिंदर सिंह सिरसा, दिल्ली के महापौर प्रवेश वाही, निगमायुक्त संजीव खिरवार मौजूद थे।

परियोजना का उद्देश्य इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार का लक्ष्य केवल कचरा उठाना नहीं, बल्कि एक आधुनिक, तकनीक आधारित, पारदर्शी और नागरिक-केंद्रित ठोस अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली विकसित करना है। यह नई व्यवस्था घर-घर से कचरा संग्रहण को अधिक प्रभावी, समयबद्ध और जवाबदेह बनाएगी तथा स्वच्छ, स्वस्थ और सुंदर दिल्ली के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। उन्होंने कहा कि पहले संग्रहण वाहनों की कमी, जर्जर ढलाव और सीमित मशीनरी के कारण स्वच्छता व्यवस्था प्रभावित होती थी। अब इन कमियों को दूर करते हुए आधुनिक कम्पैक्टर युक्त ट्रांसफर स्टेशन विकसित किए जा रहे हैं, जो न केवल तकनीकी रूप से सक्षम हैं बल्कि देखने में भी आकर्षक हैं। यह व्यवस्था केवल पश्चिमी दिल्ली तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि चरणबद्ध तरीके से पूरी दिल्ली में लागू की जाएगी।

स्वच्छता व्यवस्था का आधुनिकीकरण दिल्ली के शहरी विकास मंत्री आशीष सूद ने कहा कि पश्चिमी दिल्ली में डोर-टू-डोर वेस्ट कलेक्शन एवं सेकेंडरी ट्रांसपोर्टेशन परियोजना स्वच्छता व्यवस्था के आधुनिकीकरण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। इस परियोजना के माध्यम से घर-घर से समयबद्ध कचरा संग्रहण, आधुनिक तकनीक आधारित निगरानी और बेहतर शिकायत निवारण व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी।

विस्तार योजना 4.50 लाख लोगों के घरों से कचरा उठाएगी गाड़ियां

यह परियोजना पश्चिमी दिल्ली नगर निगम के 25 वार्डों के लगभग 4.50 लाख परिवारों को कवर करेगी। इसकी शुरुआत पहले चरण में 6 वार्डों से हो गई है, जबकि शेष 19 वार्डों को 31 अगस्त 2026 तक जोड़ा जाएगा। स्वच्छता व्यवस्था के लिए 917 अत्याधुनिक वाहनों और आधुनिक कचरा संग्रहण संसाधनों की तैनाती की गई है, जिससे हर घर से समयबद्ध और प्रभावी कचरा संग्रहण सुनिश्चित होगा। इसमें संकरी गलियों तक आसान पहुंच के लिए 225 ई-रिक्शा, 550 मिनी टिपर, 52 कॉम्पैक्टर, 41 हुक लोडर, 28 टाटा 407, 10 डम्पर, 6 बिन वॉशर, 123 एफसीटीएस बिन और 1,300 लीटर क्षमता वाले 1.1 सीबीएम बिन शामिल हैं।

दिल्ली को स्वच्छ बनाने का अभियान पर्यावरण मंत्री सरदार मनजिंदर सिंह सिरसा ने इस अवसर पर कहा कि दिल्ली सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि अब घरों से कचरा केवल एक बार नहीं, बल्कि सुबह और शाम, दिन में दो बार उठाया जाएगा। आधुनिक कचरा संग्रहण वाहनों और निगम की उन्नत व्यवस्था के माध्यम से राजधानी को स्वच्छ और व्यवस्थित बनाने का अभियान तेजी से आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि दिल्ली स्वच्छता और वेस्ट मैनेजमेंट के क्षेत्र में एक नए युग की ओर बढ़ रही है।