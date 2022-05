केजरीवाल सरकार रोहिंग्या शरणार्थियों को मुफ्त राशन देने को तैयार, केंद्र सरकार की सीमा को बताया बाधक

दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि रोहिंग्या शरणार्थियों को मुफ्त राशन उपलब्ध कराने पर विचार किया जा सकता है, लेकिन केंद्र सरकार की ओर से लाभार्थियों की संख्या पर लगाम लगी हुई है।

