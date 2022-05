केजरीवाल सरकार शरणार्थियों को मुफ्त राशन देने को तैयार, केंद्र की लिमिट को बताया बाधक

दिल्ली सरकार ने एक पीआईएल के जवाब में सुप्रीम कोर्ट में कहा कि वह शरणार्थियों को मुफ्त राशन उपलब्ध कराने पर विचार कर सकती है, लेकिन केंद्र सरकार की ओर से लाभार्थियों की संख्या पर लगाम लगी हुई है।

अब्राहम थॉमस,नई दिल्ली Wed, 04 May 2022 11:41 AM

