दिल्ली : आईजीआई एयरपोर्ट के शौचालय से 3 करोड़ का सोना बरामद

केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ) ने बुधवार रात राजधानी दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय (आईजीआई) एयरपोर्ट से करीब तीन करोड़ रुपये मूल्य का सोना बरामद किया है।

सीआईएसएफ के एक अधिकारी ने गुरुवार को बताया कि सीआईएसएफ ने आईजीआई एयरपोर्ट के टर्मिनल-3 के शौचालय से बीती रात तीन करोड़ रुपये मूल्य की सोने की नौ छड़ें बरामद की हैं। बरामद की गई सोने की प्रत्येक छड़ का वजन करीब एक किलोग्राम है।

CISF recovered a bag containing nine gold bars weighing about 09 kg, worth approximately Rs.3 crore, lying unattended in the washroom of IGI Airport, New Delhi, handed over to Customs Dept. pic.twitter.com/84LfKXwjj1