लाभ का पद: दिल्ली HC ने बहाल की 20 'आप' MLA की सदस्यता, केजरीवाल ने कहा- 'सत्य की जीत'- VIDEO

दिल्ली हाईकोर्ट ने लाभ का पद मामले में आम आदमी पार्टी के विधायकों को बड़ी राहत दी है। दिल्ली हाईकोर्ट ने आप के 20 विधायकों की सदस्या रद्द करने के मामले में चुनाव आयोग से दोबारा विचार करने को कहा है। हाईकोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए इसे न्याय के प्राकृतिक सिद्धांतों के खिलाफ बताया है।

अदालत के इस फैसले के बाद आम आदमी पार्टी नेता अल्का लंबा ने कहा कि दिल्ली सरकार को गिराने की साजिश नाकाम हो गई है। उधर, आप नेता सौरभ भारद्वाज ने कहा कि विधायकों को उनकी बातें रखने का मौका नहीं दिया गया था। इसलिए, अब अदालत की तरफ से उन्हें यह मौका दिया गया है। चुनाव आयोग अब दोबारा से इस मामले की सुनवाई करेगा।

MLAs were not given a chance to put their point, so now the court has given them a chance to do that. The EC will hear their plea again: Saurabh Bhardwaj, AAP on relief to AAP MLAs. #Delhi pic.twitter.com/WO7W12llyX