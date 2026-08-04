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Delhi News: आप के पूर्व विधायक को हाईकोर्ट से राहत

By Hemlata Kaushik
हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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Delhi News: दिल्ली हाईकोर्ट ने पूर्व विधायक कुलदीप कुमार के खिलाफ कोविड-19 पाबंदियों के दौरान तिरंगा यात्रा निकालने के कारण दर्ज दो प्राथमिकी को रद्द कर दिया है। इसमें चार अन्य आरोपियों के खिलाफ भी प्राथमिकी रद्द की गई। कोर्ट ने कहा कि एक ही घटनाक्रम से जुड़ी कई प्राथमिकी दायर करना संवैधानिक सुरक्षा का उल्लंघन है।

Delhi News: आप के पूर्व विधायक को हाईकोर्ट से राहत

Delhi News: कोविड-19 पाबंदियों के दौरान तिरंगा यात्रा निकालने में कुलदीप कुमार के खिलाफ प्राथमिकी रद्द नई दिल्ली, प्रमुख संवाददाता

दिल्ली हाईकोर्ट की राहत

दिल्ली हाईकोर्ट ने आम आदमी पार्टी (आप) के पूर्व विधायक कुलदीप कुमार को बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने उनके खिलाफ दर्ज दो प्राथमिकी रद्द कर दी हैं। ये प्राथमिकी कोविड-19 पाबंदियों के दौरान वर्ष 2021 में स्वतंत्रता दिवस के मौके पर तिरंगा यात्रा निकालने के कारण दर्ज की गईं थीं।

अन्य आरोपियों की प्राथमिकी रद्द

न्यायमूर्ति स्वर्ण कांता शर्मा की पीठ ने इसी घटना के सिलसिले में चार अन्य लोगों रविंदर, योगेश, अनीता भट्ट व धीरेंद्र के खिलाफ दर्ज प्राथमिकियों को भी रद्द किया है। पीठ ने कहा कि ये प्राथमिकियां एक ही घटनाक्रम से जुड़ी हैं। कई मुकदमों की इजाजत देना दोहरे खतरे(एक ही मामले में दो मुकदमे चलाने) के खिलाफ संवैधानिक सुरक्षा का उल्लंघन होगा। आदेश के अनुसार पीठ ने कल्याणपुरी थाने व गाजीपुर थाने में दर्ज प्राथमिकी को उनसे जुड़ी सभी आगे की कार्यवाही के साथ रद्द किया है।

दिल्ली पुलिस का आरोप

दिल्ली पुलिस का आरोप था कि कोंडली विधानसभा क्षेत्र के तत्कालीन विधायक कुलदीप कुमार ने कोविड-19 पाबंदियों (जिनमें निषेधाज्ञा, सामाजिक दूरी के नियम व मास्क पहनने की अनिवार्यता शामिल थी) का उल्लंघन करते हुए तिरंगा यात्रा का नेतृत्व किया था। यह जुलूस जब न्यू अशोक नगर, कल्याणपुरी व गाजीपुर पुलिस स्टेशनों के अधिकार क्षेत्र से गुजरा, तो वहां अलग-अलग प्राथमिकी दर्ज की गईं। कुमार व अन्य लोगों ने तर्क दिया कि सभी प्राथमिकी एक ही घटना से जुड़ी थीं।

सुनवाई और निर्णय

कुलदीप और सह-आरोपी रविंदर को न्यू अशोक नगर वाली प्राथमिकी में पहले ही दोषी ठहराया जा चुका है। बाकी सभी को बरी करदिया गया था। उन्होंने दलील दी कि बाकी मुकदमों को जारी रखना एक ही घटनाक्रम के लिए बार-बार प्राथमिकी दर्ज करने जैसा होगा और यह भारत के संविधान का उल्लंघन होगा।

कोर्ट का आदेश

प्राथमिकी रद्द करते हुए पीठ ने अभियोजन पक्ष की इस दलील को खारिज कर दिया कि हर बार जब तिरंगा यात्रा किसी दूसरे पुलिस स्टेशन के अधिकार क्षेत्र में प्रवेश करती थी। निषेधाज्ञा का उल्लंघन करते हुए आगे बढ़ती थी तो वह आदेश न मानने का एक नया कृत्य बन जाता था, जिससे एक अलग अपराध बनता है। पीठ ने कहा कि रिकॉर्ड पर मौजूद जानकारी से यह पता नहीं चलता कि पहला कथित उल्लंघन होने के बाद तिरंगा यात्रा खत्म हो गई, या यह कि प्रतिभागी तितर-बितर हो गए। बाद में फिर से इकट्ठा हुए थे, जिससे यह एक अलग घटना बन जाती। पीठ ने आगे कहा कि अभियोजन पक्ष का भी यही कहना था कि संबंधित रैली अलग-अलग इलाकों से गुजरती रही। पीठ ने कहा कि सिर्फ इसलिए कि वही जुलूस अलग-अलग पुलिस थानों के अधिकार क्षेत्र वाले इलाकों से गुजरा, या इसलिए कि जुलूस के आगे बढ़ने के साथ-साथ निषेधाज्ञा का कथित उल्लंघन जारी रहा। इससे एक ही लगातार घटना कई अलग-अलग घटनाओं में नहीं बदल जाती।

सामान्य प्रश्न

कुलदीप कुमार के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी कब रद्द की गई?
कुलदीप कुमार के खिलाफ दर्ज दो प्राथमिकी को दिल्ली हाईकोर्ट ने कोविड-19 पाबंदियों के दौरान तिरंगा यात्रा निकालने के कारण रद्द किया।
Hemlata Kaushik

लेखक के बारे में

Hemlata Kaushik

शॉर्ट बायो : हेमलता कौशिक पिछले 18 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में 'हिन्दुस्तान' में दिल्ली हाई कोर्ट से संबंधित खबरें करती हैं।


परिचय एवं अनुभव
हेमलता कौशिक को पत्रकारिता में 18 वर्षों से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह ‘हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कोर्ट रिपोर्टिंग टीम का हिस्सा हैं। इस भूमिका में रहते हुए उन्होंने कई ब्रेकिंग खबरें की हैं।


करियर का सफर (प्रिंट पत्रकारिता)
एचटी में उन्हें कार्य करते हुए 17 वर्ष हो गए हैं। एक वर्ष उन्होंने पंजाब केसरी में कार्य किया है।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि
बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन(बीजेएमसी), एम ए राजनीति शास्त्र, कानून स्नात्तक (एलएलबी)।


विशेषज्ञता
कानूनी मामले (अदालत की रिपोर्टिंग), उपभोक्ता अधिकार संबंधी मामले, केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण(कैट नौकरी संबंधी प्रशासनिक आदेश), दिल्ली महिला आयोग के माध्यम से महिलाओं के हक की लड़ाई व मानवीय पहलु से संबंधित ज्वलंत मुद्दों पर विशेष दृष्टि, दिल्ली सरकार के मध्यस्थता केन्द्र में पारिवारिक विवादों व उनसे परिवार पर पड़ने वाले प्रभाव को लेकर मनोवैज्ञानिक विशेषज्ञों की राय पर आधारित मामलों पर विशेष ध्यान। किशोर न्याय बोर्ड में नाबालिगों के आने वाले मामलों पर उनकी मनोस्थिति व बदलती धारणा पर नजर बनाए रखना।

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