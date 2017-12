Odd-Even : दिल्ली सरकार ने NGT को सौंपा एक्शन प्लान, इस बार महिलाओं को भी नहीं मिलेगी छूट

दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए दिल्ली सरकार ने एनजीटी को अपना एक्शन प्लान सौंपा दिया है। एनजीटी को दिए प्लान में दिल्ली सरकार ने ये साफ कह दिया है कि इस बार ऑड-ईवन फॉर्मूले में किसी को छूट नहीं दी जाएगी। सरकार ने कहा कि इस बार जब ये फॉर्मूला लागू किया जाएगा तो महिलाओं को भी इसमें छूट नहीं दी जाएगी। वहीं इस बार दो पहिया वाहन वाले महिला और पुरुषों को भी आजादी नहीं मिलेगी।

बता दें कि फिरोज शाह कोटला में चल रहे भारत बनाम श्रीलंका टेस्ट मैच के दौरान जब श्रीलंकाई खिलाड़ियों को प्रदूषण के कारण परेशानी हुई तब एनजीटी ने दिल्ली सरकार को कड़ी फटकार लगाई थी और 48 घंटे के अदंर प्रदूषण से निपटने के लिए एक्शन प्लान मांगा था। हालांकि, पिछले महीने एनजीटी ने दिल्ली सरकार द्वारा ऑड-ईवन योजना में दी गई छूट की कड़ी निंदा करते हुए कहा था कि इस स्कीम को बिना किसी रियायत के लागू किया जाना चाहिए।

Delhi govt submits action plan before NGT to combat pollution. Construction to completely stop once pollution level touches 'Severe' category. Trucks' entry in Delhi to be banned. No exemption be given under Odd-Even. Pollution causing industries to shut. Burning of waste banned.