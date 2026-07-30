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Delhi News: दिल्ली के प्रत्येक परिवार की जानकारी के लिए कार्ड बनाएगी सरकार

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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Delhi News: दिल्ली की प्रत्येक मकान एवं भूमी का भी बनेगा पहचान कार्ड, दिल्ली लैंड रिकॉर्ड बिल ला रही सरकार नई दिल्ली प्रमुख संवाददाता राजधानी में व्यवस्था को बेहतर करने के लिए दिल्ली सरकार दो महत्वपूर्ण कदम...

Delhi News: दिल्ली के प्रत्येक परिवार की जानकारी के लिए कार्ड बनाएगी सरकार

Delhi News: दिल्ली की प्रत्येक मकान एवं भूमी का भी बनेगा पहचान कार्ड, दिल्ली लैंड रिकॉर्ड बिल ला रही सरकार नई दिल्ली प्रमुख संवाददाता

राजधानी में व्यवस्था को बेहतर करने के लिए दिल्ली सरकार दो महत्वपूर्ण कदम उठाने जा रही है। दिल्ली में प्रत्येक परिवार का एक कार्ड बनाने की योजना पर सरकार काम कर रही है। इस कार्ड के माध्यम से परिवार की जानकारी सरकार के पास रहेगी ताकि उसके अनुसार योजनाएं बनाई जा सकें।वहीं दिल्ली में प्रत्येक जमीन, मकान एवं फ्लैट का भी सरकार कार्ड बनाने जा रही है ताकि प्रॉपर्टी के विवाद लगभग समाप्त हो जाएं। इसके लिए दिल्ली सरकार जल्द ही दिल्ली लैंड रिकॉर्ड बिल 2026 लाने जा रही है।

परिवार कार्ड की जानकारी

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि दिल्ली में विभिन्न योजनाओं को लागू करने के लिए सरकार के पास यहां रहने वाले लोगों की जानकारी होनी चाहिए।इसे ध्यान में रखते हुए दिल्ली सरकार ने तय किया है कि राजधानी में रहने वाले प्रत्येक परिवार का एक कार्ड बनाया जाएगा। इस कार्ड में उस परिवार के सदस्यों, उनकी बीमारी, उनके बच्चों के वैक्सीनेशन आदि की जानकारी होगी। इस तरह का कार्ड प्रत्येक परिवार के पास होगा। वहीं दिल्ली सरकार के पास यह जानकारी पूरी तरह से सु्रक्षित रहेगी और इसका इस्तेमाल केवल लोगों के कल्याण के लिए बनने वाली योजनाओं में ही किया जाएगा।

भूमि रिकॉर्ड विधेयक

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि दिल्ली सरकार शीघ्र ही ‘दिल्ली लैंड रिकॉर्ड बिल, 2026’ लाने जा रही है। इस कानून के लागू होने के बाद पूरी दिल्ली की प्रत्येक संपत्ति का वैज्ञानिक सर्वे कर उसका डिजिटल रिकॉर्ड तैयार किया जाएगा। इसके बाद प्रत्येक संपत्ति के लिए एक विशिष्ट ‘प्रॉपर्टी आधार कार्ड’ बनाया जाएगा। जिस प्रकार आधार कार्ड ने प्रत्येक नागरिक की पहचान को एक विश्वसनीय स्वरूप प्रदान किया है, उसी प्रकार अब दिल्ली की प्रत्येक संपत्ति की भी एक प्रमाणिक और सुरक्षित डिजिटल पहचान सुनिश्चित की जाएगी। इससे राजधानी में संपत्तियों के रिकॉर्ड पारदर्शी, व्यवस्थित और तकनीकी रूप से सुरक्षित बनेंगे। इस विधेयक को लेकर सरकार अलग से विधानसभा का विशेष सत्र भी बुलाएगी।

स्वामित्तव कार्ड वितरण

30 गांवों को जल्द मिलेंगे स्वामित्तव कार्ड

मुख्यमंत्री ने बताया कि दिल्ली सरकार पहले चरण में केंद्र सरकार की ‘स्वामित्व’ योजना के तहत 30 ग्रामीण गांवों में आधुनिक तकनीक और भारतीय सर्वेक्षण विभाग के सहयोग से ड्रोन सर्वे कर स्मार्ट प्रॉपर्टी कार्ड तैयार कर चुकी है। यह परियोजना सफल पायलट के रूप में सामने आई है, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों की संपत्तियों का प्रमाणिक रिकॉर्ड तैयार हुआ है और भविष्य में भूमि संबंधी विवादों की संभावना काफी कम होगी। इन्हें जल्द यह कार्ड सौंपे जाएंगे। इसी अनुभव को आधार बनाते हुए अब दिल्ली सरकार पूरे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में व्यापक स्तर पर भूमि एवं संपत्ति का सर्वे कराने जा रही है।

भविष्य की डिजिटल शासन व्यवस्था

कई प्रकार के विवाद होंगे खत्म

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि दशकों से व्यवस्थित भूमि रिकॉर्ड के अभाव में लोगों को स्वामित्व प्रमाणित करने, खरीद-बिक्री, उत्तराधिकार, लोन, नक्शा स्वीकृति और न्यायालयों में लंबित विवादों जैसी अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ता रहा है। नई व्यवस्था लागू होने के बाद संपत्तियों का प्रमाणिक डिजिटल रिकॉर्ड उपलब्ध होगा, जिससे रिकॉर्ड संबंधी अस्पष्टता दूर होगी, पारदर्शिता बढ़ेगी और भूमि विवादों में उल्लेखनीय कमी आने की संभावना है। यह पहल केवल रिकॉर्ड तैयार करने तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि भविष्य की डिजिटल शासन व्यवस्था की मजबूत नींव भी बनेगी।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

दिल्ली सरकार क्या करने जा रही है?
दिल्ली सरकार प्रत्येक परिवार का एक पहचान कार्ड और संपत्ति का पहचान कार्ड बनाने जा रही है।
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