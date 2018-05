दिल्ली सरकार ने एलजी द्वारा गठित CCTV समिति को अमान्य घोषित किया

दिल्ली सरकार ने उपराज्यपाल अनिल बैजल द्वारा शहर में सीसीटीवी कैमरे लगाने के लिए गठित समिति को 'अमान्य' घोषित कर दिया। उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने गुरुवार को यह जानकारी दी।

बैजल ने शहर में सीसीटीवी लगाने, उनके संचालन और निगरानी के लिए एक मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) बनाने के लिए मंगलवार को एक समिति का गठन किया था।

सिसोदिया ने यहां मीडिया को संबोधित करते हुए आरोप लगाया कि उपराज्यपाल ने निर्वाचित सरकार से परामर्श लिए बिना समिति का गठन किया है, ताकि शहर में सीसीटीवी लगाने के काम को रोका जा सके।

"Delhi Govt was almost ready for CCTV cameras in Delhi. Budget was passed for same and we were in talk with different stakeholders for places for cameras and we were going to give work order"- @msisodia#LGObstructsDelhiCCTV pic.twitter.com/7gOgevgYkt