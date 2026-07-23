Delhi News: बाढ़ के दौरान सिविल लाइंस में नहीं होगा जलभराव

Delhi News: दिल्ली सरकार ने सिविल लाइंस क्षेत्र में जलभराव की समस्या के स्थायी समाधान के लिए मेटकॉफ हाउस रेगुलेटर पर आधुनिक स्थायी पंप हाउस का लोकार्पण किया। इस पंप हाउस में कुल 4 पंप लगे हैं, जिनकी संयुक्त पंपिंग क्षमता 2,500 किलोलीटर प्रति घंटे है। अब बरसाती पानी की निकासी में सुधार होगा।

Delhi News: -प्रमुख जलभराव हॉटस्पॉट मेटकॉफ हाउस रेगुलेटर पर आधुनिक स्थायी पंप हाउस का मंत्री प्रवेश साहिब सिंह ने किया लोकार्पण नई दिल्ली प्रमुख संवाददाता सिविल लाइंस क्षेत्र में जलभराव की समस्या का स्थायी समाधान करने की दिशा में दिल्ली सरकार ने महत्वपूर्ण कदम उठाया है। पीडब्ल्यूडी मंत्री प्रवेश साहिब सिंह ने गुरुवार को मेटकॉफ हाउस रेगुलेटर पर आधुनिक स्थायी पंप हाउस का लोकार्पण किया। इसमें 75 हॉर्स पावर के तीन पंप और 35 हॉर्स पावर का एक पंप लगाया गया है। इनकी संयुक्त पंपिंग क्षमता लगभग 2,500 किलोलीटर प्रति घंटे है। बिजली आपूर्ति बाधित होने की स्थिति में पंपिंग व्यवस्था को निर्बाध बनाए रखने के लिए 250 केवीए का डीजी सेट भी स्थापित किया गया है।

जलभराव की समस्या का स्थायी समाधान इस अवसर पर प्रवेश साहिब सिंह ने कहा कि वर्षों से यमुना का जलस्तर बढ़ने और मेटकॉफ हाउस रेगुलेटर को बंद किए जाने के दौरान सिविल लाइंस क्षेत्र को जलभराव की समस्या का सामना करना पड़ता था। रेगुलेटर बंद होने के कारण आसपास के क्षेत्रों का बरसाती पानी सामान्य रूप से बाहर नहीं निकल पाता था और आवासीय क्षेत्रों, सड़कों तथा गलियों में पानी जमा हो जाता था। प्रत्येक वर्ष यहां अस्थायी पंप लगाने पड़ते थे। अब इस अस्थायी व्यवस्था को स्थायी समाधान से बदल दिया गया है। नवनिर्मित स्थायी पंप हाउस के माध्यम से यमुना का जलस्तर बढ़ने के कारण रेगुलेटर बंद रहने की स्थिति में बरसाती पानी की तेज और प्रभावी निकासी सुनिश्चित की जा सकेगी।

जलभराव के प्रति संवेदनशीलता मंत्री प्रवेश साहिब सिंह ने कहा कि हम जलभराव की दृष्टि से संवेदनशील स्थानों की पहचान कर रहे हैं, ड्रेनेज इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत कर रहे हैं और ऐसे दीर्घकालिक समाधान तैयार कर रहे हैं, जो भारी बारिश और यमुना का जलस्तर बढ़ने जैसी परिस्थितियों में दिल्लीवासियों की सुरक्षा सुनिश्चित कर सकें।